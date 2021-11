Apostando entre los bartenders, un hombre de Palermo vuela a México para la final de “espíritu colectivo”.

Mejorar el mundo de los bartenders abriendo un espacio centrado en el sentido de comunidad y la innovación tecnológica: David Capodica de Palermo, que ha trabajado en este campo durante muchos años, es el proyecto que representa a Italia contra Quince. Otras naciones a la final global de The Collective Spirit.

El programa de formación de bartenders, fundado por Aldos Tequila, Trey Masso y Henry Besant, es administrado anualmente por la Tahona Society, pero a diferencia de otras competiciones similares, el espíritu del colectivo no les dice a sus participantes que experimenten con el nuevo producto. Crear un programa que ayude a los cócteles, así como a la comunidad de bares de su país. El ganador recibirá cincuenta mil dólares para invertir en la implementación del proyecto en cuestión.

“Mucha gente ha pensado en proyectos que protegen el medio ambiente – dice el finalista – y se centran solo en la sostenibilidad. En cambio, decidí centrarme en la comunidad de bares”. Para ello, Capodikasa primero analizó la situación en Palermo: hay demasiados desempleados que ni siquiera pueden ingresar al mundo laboral en la “comunidad de bares” de la ciudad. Hace muchos años, luché al principio porque trabajaba ilegalmente, entonces Pensé en un centro de formación centrado en la actividad de los bartenders calificados, y me gustaría enseñarle al café barista, junto con las instalaciones de recepción de la zona, un oficio de inmigración, porque me gusta que tengan que llevar un negocio de restaurante. Es necesario hacer algunas mezclas, y a veces los inmigrantes no pueden beber alcohol por motivos religiosos. Tengo una zona de café en la estructura imaginaria, que es para todos Y se dedica a las clases de formación. Los trabajadores desempleados y el lugar con el que trabajar dominan el sentido de comunidad al organizar iniciativas para toda la industria de las bebidas alcohólicas. Con un premio de cincuenta mil dólares, Kapodikasa también apunta a las innovaciones tecnológicas: “Me gustaría llevar a una sala de Palermo equipos como sonicadores y evaporadores rotativos, que se usan comúnmente solo en laboratorios químicos. No están previstos para ninguna realidad”. en la ciudad.”

A la espera de saber si Velvara estará en las Finales Mundiales del Espíritu Colectivo, David ya ha deambulado por el campus de Palermo, identificando expositores y personal interesado en crear esta comunidad y activarse. El proyecto, presentado en México, fue “made in Palermo” con gráficos diseñados y desarrollados por Aegis Studios por Angelo Canasoli y Georgia Rambulla de Palermo.

La final se llevará a cabo el viernes 19 de noviembre en Guadalajara, México. La prueba final del concurso consiste en una presentación de diez minutos de un proyecto que convencerá al tribunal arbitral de expertos: desde el vicepresidente de producción y distribución de uno de los gigantes de los vinos y bebidas espirituosas, Bernard Ricard, hasta profesores y expertos. en el campo del marketing, las comunicaciones y la economía.