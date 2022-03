¿México tiene soberanía limitada en política exterior? Washington no tolera que el vecino no comparta la política de la OTAN (A. Puccio).

Según Kenneth Lee Salazar, embajador de Estados Unidos en México, Centroamérica y Rusia no pueden ser aliados y sus relaciones diplomáticas no deben ser estrechas.

La administración de Joe Biden está entrando a la política de México con pierna recta en una búsqueda frenética por aislar a Rusia en el ámbito internacional, de hecho el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Lee Salazar, ha dicho que el país centroamericano no puede ser amigo de Rusia.

La oportunidad de esta externalización se presentó en la Cámara Mexicana del Grupo Aliado entre México y Rusia. Tras su constitución, el embajador de Estados Unidos en México declaró que el país debería estar del lado de Ucrania. Recuerdo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no accedió a someterse a lo que pedía Estados Unidos a sus aliados en el tema de Ucrania, en la práctica México no utilizó todas las sanciones propuestas por la Casa Blanca y no envió armas a Kiev. .

Por eso México se ha convertido en un veedor especial para Joe Biden y sus asesores. “Debemos estar unidos con Ucrania y contra Rusia. El embajador ruso (Victor Cornelli) llegó ayer y dijo que México y Rusia están cerca. Esto nunca sucederá, no puede suceder: Ucrania está luchando por la independencia”, dijo el embajador estadounidense. .

Instó al gobierno mexicano a retirarse de la alianza con Rusia, citando el hecho de que no hubo brecha entre México y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y reiteró hoy la misma posición. “Estamos unidos contra (Adolf) Hitler que masacró a personas inocentes en todas partes”. Luego subrayó: “Si alguien ataca a la familia, la familia se une y nosotros debemos hacer lo mismo”.

El miércoles, durante la ceremonia inaugural del Grupo de Amistad México-Rusia, Víctor Coronelli agradeció a las autoridades mexicanas por no cumplir con las sanciones contra Moscú y por no suministrar armas a Ucrania como lo solicitó Estados Unidos. “Aprecio mucho este gesto de amistad, solidaridad y apoyo”, dijo el funcionario ruso a los delegados.

El parlamento mexicano, siguiendo su singularidad como organismo independiente, choca con la constante intervención de Estados Unidos, formando comités amistosos con otros países: Grupos aliados formados con India, Serbia y países clave.

Pero eso no es todo: el general Glenn Vonherk, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, anunció ayer ante la Comisión del Senado que México encontraría más espías rusos que cualquier otro país del mundo.

Según el general, México es el hogar de la inteligencia rusa y tiene la mayor cantidad de agentes secretos en cualquier país. En respuesta a estos motivos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró hoy durante una rueda de prensa diaria habitual que “el país no es una colonia de Rusia, Estados Unidos o China”. “México es un país libre, soberano e independiente y no permitirá tal actividad en sus fronteras”, agregó.

Andrea Puccio – www.occhisulmondo.info