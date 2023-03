México, esas mujeres unidas en una marcha por el derecho al futuro

Cada año, cuando se celebra el histórico Día Internacional de la Mujer, se alzan las voces de quienes ven la festividad como un renacimiento inútil del orgullo de género obsoleto. Sin embargo, este no es el punto. En estos términos todos podemos estar de acuerdo, pero -recopilando testimonios del mundo- surge la importancia de una fecha sencilla para arrojar luz sobre las peores situaciones de abuso y falta de derechos. Hablamos de Irán, Afganistán, algunas niñas son traficadas brutalmente, desde muy jóvenes, en la región del Sahel o la olvidada Camboya. A las mexicanas les dijimos un poco menos.

Hace un tiempo presentamos en estas páginas una entrevista política desde la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, trágicamente conocida como la “Ciudad del Feminicidio”. Más tarde, en estas horas, escuchando a Eugenia de una familia de origen italiano, surgió un emotivo testimonio de alguien que vive bien económicamente en esta gran ciudad, pero no sin miedo a estar solo, en la calle o caminando. A uno se le debe pedir que viva su profesión con paz y libertad intelectual. Si eres una freelancer como Eugenia, el riesgo es realmente significativo, sobre todo porque ella trató de testimoniar las condiciones carcelarias de ese país, que en muchos aspectos la define muy bien, y acogió en un principio a toda su familia. Siglo veinte. Y es en eso que México, entre todos los vastos territorios de América Latina, vio en sus calles, que terminó el 8 de marzo, miles de mujeres se manifestaron juntas en las principales ciudades.

Elias Camhagij escribió para El País, jóvenes mexicanas que llenaron el Zócalo de la Ciudad de México, se detuvieron frente al Palacio de Gobierno en Monterrey y se formaron en torno al llamado Antimonumento, a partir de 2020, contra la violencia de género en Guadalajara. Estas niñas bailaron y cantaron en la Avenida 5 de Mayo en Puebla. Hazel Anzola, que ahora tiene 17 años, dijo: “Vine a la marcha porque me intimidaron desde que tenía 12 años. Junto a él, Marina Luna, su madre, portaba una pancarta que decía: “Estoy aquí para que mi hija no tenga miedo”. “Mis familiares, mis amigos, mi abuela… todo mi círculo familiar, con el paso del tiempo, se ha visto afectado como yo, y ya no podemos quedarnos callados”, dice. Luego pasa una mujer con un cartel: “Hoy lloro por la niña que no lo hizo cuando la violaron. No la conozco, pero me expreso por ella”.

Testimonios aún más emotivos provienen del populoso estado de Nuevo León: es una zona rica, con muchas industrias y buenas oportunidades de empleo para todos, pero -incluso aquí- hay muchos casos de mujeres desaparecidas. Aquí también se siente dramáticamente la brecha de género, en salarios y derechos. Las imágenes de esa capital van directo al corazón, donde las jóvenes doctoras intentan afirmar su posición en sus clínicas, muchas veces obligadas a temer, amenazadas por pacientes falsos. La profundidad de estos testimonios fue aún mayor porque provenían de mujeres de familias ricas, felices, “privilegiadas”, que decidieron marchar allí bajo el lema: “Que el privilegio no nos nuble la empatía”. nuestra empatía). Luego estaban los versos escritos por Sofía Gutiérrez (joven psicóloga y fotógrafa) en un trozo de tela hecho a mano, con estas palabras finales: “Con una misma voce”. Las cortinas fueron sostenidas por su hermana María José y su amiga Sofía García.

Mirando sus fotos, las emociones al otro lado del océano eran profundas, y no pudimos evitar sentirnos más cerca de aquellos que no hablan mucho italiano pero aman profundamente a nuestro país. María José Gemelli vivió varios meses en Roma para estudiar e investigar en el Policlínico (después de ver diferentes realidades, por ejemplo entre las personas desfavorecidas de Haití); Ahora marcha tan feliz y orgullosa como su personaje, con un cartel en la mano a nombre del derecho al futuro: «Marcho perque ninguna doctora tenga miedo en su consultotorio» (Informe para que ninguna doctora tenga miedo en su consulta) . Con estas escenas, repensemos nuestro país, Italia, sobre privilegios concretos, y pidamos a dos líderes políticas, Elli y Giorgia, con puntos de vista muy diferentes, que sean una sola voz comprensiva por los derechos de las mujeres en el lugar de trabajo.