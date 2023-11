México, el magistrado fue encontrado muerto junto a su pareja. Fue la primera persona no binaria en desempeñarse como juez electoral.

El magistrado mexicano Jesús Oziel Peña Saucedo, la primera persona no binaria en servir como juez electoral en toda América Latina, fue encontrado muerto en su casa en Aguascalientes, México. Junto a Osiel fue encontrado el cuerpo de otra persona, posiblemente su cómplice. “Se llevarán a cabo […]

Empleados de la fiscalía se encuentran en el lugar donde fueron encontrados los cadáveres, aparentemente con heridas de arma blanca, y aún no han emitido un comunicado oficial sobre la causa de la muerte. Rodríguez Velázquez prometió que se llevarían a cabo investigaciones “para encontrar al delincuente acusado”, como escribe El Mundo. Medios de Aguascalientes dicen que es un Doble asesinato Y no había indicios de que se tratara de un robo o asalto.

Baena Saucedo, de 38 años, se convirtió en una figura con fuerte presencia en las redes sociales, donde compartió videos posando con diferentes atuendos dentro de oficinas judiciales. “La identidad no binaria me definió y me ayudó a hacer la transición en mi expresión de género”, dijo en su toma de posesión en octubre, junto a una bandera arcoíris, en referencia al colectivo LGBTQ+ del movimiento por los derechos de género.