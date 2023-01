Mexicanos en el estadio Arechi para ver a Ochoa en la Salernitana Milán

Sólo había tres de ellos. Pero la pasión que demostraron por su compatriota se hizo sentir y ayer a la hora del almuerzo, el estadio de Arechi, con todas las entradas llenas, estaba listo para el gran partido contra el Milán. A los mexicanos, a pesar de que Salernitana jugó un partido digno contra los rossoneri en Milán, no les importó perder, sobre todo en la segunda mitad. Ellos, los mexicanos, fueron al estadio a ver su partido favorito. guillermo ochoa, la nueva firma de la granada de mano en el mercado de invierno. Él, un ídolo del fútbol en México, ha respondido con cinco Mundiales desde 2006 hasta la última desgraciada experiencia en Qatar en diciembre pasado (donde México fue eliminado en primera ronda). No solo haciendo una gran actuación. Pero sobre todo, a pesar de sus 37 años, el equipo del presidente Daniel Irvolino Hizo bien en centrarse en su experiencia como portero internacional. Gracias a una persona maravillosa OchoaEfectivamente, Salernitana se mantuvo en el partido hasta el final, perdiendo el encuentro 1-2 a favor del Milan. El resultado hubiera sido mucho más pesado de no haber sido por una gran actuación del ex club América, el último equipo (mexicano) en el que jugó el talentoso arquero antes de aterrizar con la casaca granada en el Seahorse Stadium. Una introducción a esto maggie gomez de Mérida (en la provincia de Yucatán), jessica gallo La ciudad turística de Cancún y Víctor Severino Los nativos de la Ciudad de México no querrán perdérselo, ya que serán los primeros mexicanos en usar su camiseta favorita de Salernitana en la arena del estadio Arechi con su bandera tricolor de México. “Ver de cerca al portero de nuestra selección es una emoción única – dijo maggie gomez – A la salida del estadio. Para nosotros, Ochoa representa una verdadera vid. El orgullo de nuestro país a nivel deportivo, elevando el nombre de México a nivel mundial. La Salernitana tiene la suerte de tener un buen portero, y hoy (en la edición de ayer) lo demostró”. “Era bueno, y -añadió- maggie gomez – Conoce a los otros dos chicos en el estadio. Por ejemplo Víctor Severino Periodista mexicana que también cubrió a México en el Mundial de Qatar. Estaba de vacaciones en Roma y cuando se enteró de la adquisición de Ochoa por parte de Salerno, no tardó en llegar al estadio de Salerno para felicitarlo. De hecho, Ochoa lo conoce. La otra mexicana está casada aquí en Italia y vive en un pueblo de Campania, y tampoco quiere perder la oportunidad de ver a Guillermo en acción. maggie gomez Está aquí en Italia con su hija y la pareja de Baronici, y al igual que sus compañeros, ha estado buscando los preciados cupones del torneo de ayer. Después del partido, logró obtener un autógrafo. Ochoa en la mano “Estamos muy contentos – concluyó maggie gomez – Debe ver este espectáculo. Lástima de Salernitana que perdió. Pero estará a salvo con Ochoa custodiando la puerta, y la Serie A. Vamos seguirá tocando en Ochoa. Vamos a México”. Al salir del estadio, el trío posó para una selfie con el portero de la granada de mano, aunque no se bajó del auto que salió de Arechi al final del partido.

mario rinaldi