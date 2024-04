Meteorología – Comienza en Europa un largo período de temperaturas inferiores a la media tras el calor histórico de abril « 3B Meteo

tiempo de leer

Iremos por debajo de la media térmica

La histórica primera parte de abril para Europa finaliza con dos intensas olas de calor Fuera de temporada, que batió cientos de récords de temperatura en llanuras y montañas. Francia, España, Austria, Suiza, Eslovenia, Croacia, Eslovaquia y Bosnia se encuentran entre los países más afectados por los efectos del potente huracán. En muchos estados, antes del 15 de abril nunca había hecho tanto calor como ahora.

15-22 de abril. Se espera que la gravedad de las anomalías térmicas disminuya a lo largo de la semana debido al enfriamiento del aire, lo que provocará un descenso de las temperaturas de más de 15 grados centígrados. El aire frío, que no será tan excepcional como el aire caliente, llegará parcialmente a la península, lo que provocará también una mayor inestabilidad. Las precipitaciones afectarán principalmente al centro y sur, especialmente a las vertientes orientales

Si no fuera por los cientos de récords de temperatura, un número recurrente de olas de calor no estacionales, una serie de récords que se han superado por un amplio margen y anomalías positivas que abarcan grandes zonas de Europa, no tendría nada de extraño ver altibajos y bajadas en primavera. El calor récord también aceleró el crecimiento de plantas que son muy sensibles al frío que se avecina. La floración temprana de los árboles frutales es un hecho frecuente en los últimos años.

22-29 de abril. En Europa continúa fluyendo aire relativamente frío, con temperaturas inferiores a la media en los estados del centro norte y en la región mediterránea. El anticiclón seguirá desequilibrado en el océano Atlántico y permitirá la entrada de corrientes inestables desde el norte de Europa hacia la cuenca mediterránea.

Escenario según ecmwf

6 al 29 de mayo. El modelo muestra pocos cambios con respecto a la semana anterior. Incluso con una señal débil, existe la posibilidad de que continúe el escenario de temperaturas inferiores a la media en Europa.

Escenario según ecmwf

Este escenario también confirma la versión beta de AIFS que permanece vigente tras múltiples salidas.

Este cambio de circulación deriva de un nuevo reordenamiento bárico debido al desarrollo de ondas de Rossby. El nuevo patrón está respaldado por los efectos amortiguadores de la explosión estratiforme que ocurrió el 4 de marzo.

El escenario según el modelo experimental.

