Messico, panchina del CT Tata Martino è a rischio

COMPLICATO – L’Allenatore Argentino, sin dal suo arrivo in panchina, ha trovato una situación diferencial. La única forma de aprovechar al máximo su sustento es observar el status quo de la escuadra azteca. Altrettanto complicado, ai giornate dalla conclusión, sollevarlo dall’incarico. Era, al massimo, a scelta da compare prima anche perch El Tata aveva presenta sue dimissioni on a paio on ocation or non erano state accetate dalla dirigenza.