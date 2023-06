Mercedes B-test, ficha técnica, opiniones y dimensiones 180 d Advanced Plus Progressive

Encuentra las diferencias

Cambios estéticos para la camioneta mediana mercedes clase b Son tan ligeros que cuesta distinguir el modelo modificado del anterior. externamente, Cambian los faros y las luces traseras., con diferentes luces LED, y algunos detalles, como la parrilla en la parrilla y la inserción brillante en el paragolpes trasero. Por lo demás, el Mercedes Clase B conserva un aspecto sobrio y elegante.

Las noticias más importantes mercedes clase b me preocuparon motores, con la llegada del 1.3 mild hybrid turbo gasolina de 136 o 163 CV, que sustituye a los anteriores 1.3 no electrificados de 109, 136 o 156 CV. Se ha mejorado la versión híbrida enchufable, que sigue teniendo 218 CV en total, pero tiene un motor eléctrico un poco más potente (109 CV en lugar de 102) y en carga de CA la batería puede aceptar hasta 11 kW, frente a los 7,4 kW anteriores. (en corriente continua hasta 22 kW). La unidad de gasolina sigue siendo el 2.0 de 224 CV, destinado solo a la versión 4×4, y la diésel con el 2.0 de 116 CV (el del coche de prueba), 150 o 190 CV. De todos modos, el intercambio Tiene doble embrague (con 7 u 8 marchas según versiones): el manual ya no se espera.

Acabados de calidad

en la cabina de mercedes clase b Fácil acceso a los asientos delanteros y traseros. Es un coche para cinco personas, pero solo cuatro son cómodas: los que viajan en el centro del sofá se ven algo sacrificados por el enorme túnel en el suelo (que ocupa espacio para las piernas) y la forma del asiento (preferida por los que se sientan en los lados). Conduces alto y cómodo: es una pena que los cinturones de seguridad no sean regulables en altura. normalmente mercedes, Los interiores son modernos con acabados de alta calidad.. Las tres salidas de aire circulares en forma de turbina (que recuerdan el mundo de la aviación) son elegantes. El incómodo botón del freno de mano sigue en el lado izquierdo del salpicadero (apenas visible e inaccesible para los pasajeros) y las dos pantallas de hasta 10,25 pulgadas (para instrumentación y sistema multimedia) se emparejan encima del salpicadero que, sin embargo, cuenta con una gráfica renovada. Son fáciles de leer y ofrecen una variedad de configuraciones. La pantalla derecha es sensible al tacto y se ha quitado la superficie táctil para controlarla (y el reposamuñecas relacionado) en el túnel entre los asientos. Por ello, el espacio de almacenaje se ha incrementado en la última zona. También disponible un nuevo volante, deportivo y con radios delgados originales (visibles en fotos). Del maletero, que es de fácil acceso y tiene una capacidad decente, no hay noticias: Home habla de 455 litros por sofá en uso, que baja a 445 litros para los modelos diésel y 405 litros para el híbrido enchufable.

Pocos caballos, pero vivos

En el manual encontramos las buenas caracteristicas del primero mercedes clase b E incluso con el diésel 2.0 menos potente, de 116 CV, Hay toda la voluntad de moverse sin dificultad para respirar.. Suave y dulce, la transmisión de doble embrague ayuda con la selección de ocho informes. Para el tipo de coche, las prestaciones de balanceo de la carrocería y agilidad están contenidas, lo cual es bastante respetable. Esto también se debe a la suspensión poco flexible y la dirección precisa. El confort es bueno, gracias a un habitáculo que mantiene a raya el ruido (el zumbido habitual de los motores diésel es apenas perceptible), mientras que la mayoría de los baches de la carretera se absorben eficazmente. Durante la prueba, que se desarrolló mayoritariamente en ciudad, el ordenador de a bordo indicó un consumo de unos 15 km/litro.

Desde 37.560 euros

renovado mercedes clase b Ya a la venta a precios que parten de los 36.950 euros para la versión con 1.3 mild hybrid de 136 CV, que cuenta de serie con navegador, cámara de visión trasera, tapicería de piel artificial y tela, así como las principales ayudas a la conducción, incluyendo frenada automática y cambio de carril. mantenimiento (un poco sorprendente en devolver el vehículo a su carril). La prueba 180 d Advanced Plus Progressive cuesta 42.557 € e incluye acceso sin llave, apertura motorizada del portón trasero, ajuste lumbar del asiento y una plataforma de carga inalámbrica para teléfonos.

en nuestra opinion

por favor

> acabados. son de calidad

> Guía. Es elegante y ágil.

> hardware. Además de ser fácil de leer, es completo y configurable.

defectos

> detalles. No hay ajuste de altura para los cinturones de seguridad y el botón del freno de mano es un inconveniente.

> carril. Ideal: frenada brusca para que el coche vuelva a la pista.

> El asiento central del sofá.. El quinto ocupante no tiene mucho espacio.