La Fed está lista para subir las tasas de interés

Escucha la versión en audio del artículo

El mensaje no podía ser más directo. El comunicado oficial de la Fed advirtió que “con una inflación muy por encima del objetivo del 2% y un mercado laboral robusto, el Comité espera que pronto sea apropiado elevar el rango de fondos federales”, que actualmente se mantiene entre cero y 0,25%. Las compras de valores se detendrán -se ha confirmado- a ‘principios de marzo’. En una reunión el día 16, eso se finalizará y puede comenzar el endurecimiento, que será lento e incremental, “si las condiciones son las adecuadas”, dijo el presidente Jerome Powell en una conferencia de prensa.

En diciembre, de nuevo en el comunicado oficial, la Fed se limitó a hablar de una inflación que había “superado el objetivo del 2% durante algún tiempo” -Powell reconoció que desde entonces se ha “deteriorado un poco”- y no mencionó una ocupación. De ahí que la referencia a un “mercado laboral fuerte” sea la frase clave, y la frase necesaria para que la Fed pueda iniciar subidas de tipos. De hecho, hasta finales de 2021, el banco central de EE. UU. dejó claro que las tasas deben permanecer constantes “hasta que las condiciones del mercado laboral alcancen un nivel consistente con” la definición de empleo máximo.

Por otro lado, el diagnóstico de la economía se mantuvo sin cambios. Si bien reitera que el panorama depende del avance de la epidemia, la Fed aún cree que “los indicadores de actividad económica han seguido fortaleciéndose”, e incluso “han mejorado los sectores más afectados por la epidemia”, a pesar de la nueva ola de contagios. . …y sobre todo, “el aumento de puestos de trabajo ha sido importante en los últimos meses y la tasa de paro ha descendido de forma espectacular”.

La perspectiva continúa evaluando los “riesgos”, incluidos los que plantean las nuevas variantes del coronavirus. Powell explicó que la ola de contagios provocada por la variante omicron “ciertamente afectará” a algunos sectores en particular, como viajes y restaurantes, pero en general a toda la economía. Powell agregó que la Fed, junto con muchos expertos, esperan un final rápido de esta ola y el regreso a una fuerte recuperación, que se caracteriza por un mercado laboral “muy fuerte”, donde los salarios están creciendo más rápido que en el pasado y en exceso. productividad. Los avances en el empleo han sido de gran alcance, incluso para minorías como los afroamericanos y los hispanos, que a menudo se quedan atrás.

La conclusión es que la economía “ya no necesita niveles elevados y sostenibles de flexibilización monetaria”. Una vez que comience el endurecimiento -para el que no se ha marcado un ritmo preciso, precisó Powell-, el tamaño del balance de la Fed también se reducirá de “manera predecible”, sobre todo mediante la gestión de reinversiones de valores vencidos; Aunque aún no se ha determinado el “tiempo y ritmo de la operación y otros detalles”.