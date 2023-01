Mercado de fichajes de Milán: las últimas noticias sobre Zaniolo

Continuar sosteniendo el caso Nicolo Zaniolo. El jugador de la Roma, que pidió no participar en el partido ante el Spezia, ya se ha puesto en el mercado. Pese a las palabras de José Mourinho (“Creo que Nicolo estará con nosotros el 1 de febrero”), el club está dispuesto a escuchar ofertas. jamón del oeste Y Borussia DortmundSólo siguió una preocupación concreta: un interés espuelas que el jugador desea Un préstamo, pero con la obligación de comprar (20-25 millones) vinculados a apariciones y posible clasificación para la Liga de Campeones. Entonces no hay certeza de redención y es por eso que, por el momento, Roma se negó Esta propuesta se suma a la diferencia de valoración que ofrece el club giallorossi (35-40 millones). Si las circunstancias cambian, Tottenham seguirá estando en la cima, pero se dice que no se pueden tomar otros caminos. Por ejemplo, eso lleva a Milán, que será un destino bienvenido para el jugadorY. Hoy se han producido los primeros contactos con los agentes del futbolistaLos rossoneri también podrían ir a préstamo con obligación de compra en caso de clasificarse en Champions para llevárselo al Milan, pero de momento estarían dispuestos a ofrecer 19 millones más alguna bonificación para llegar a los 22. El desfase entre la oferta y la demanda sigue siendo alta pero no hay falta de tiempo para negociar