EN VIVO TMW – Lazio, Sarri: “El Milan es una oportunidad para nosotros. ¿La Juventus es penalti? En el colegio…”

En vísperas del gran partido en Formello’s Lacio¿Quién se enfrentará a Olympico mañana? Milánpor 4 puntos. El técnico biancoceleste presentará el partido a las 14.00 horas Mauricio Surrey Se espera en la rueda de prensa. ¡Sigue el texto en vivo en Tuttomercatoweb.com!

14.01 – inicio de la rueda de prensa.

¿Qué Lazio trabajará para contener las ganas de salvación del Milan?

“En primer lugar, no ser superficial y tener conciencia de enfrentar al campeón italiano. Siempre nos ponen en dificultades, no podemos pensar en no enfrentar obstáculos mañana. El equipo de Pioli estará más motivado que de costumbre. Sin embargo, el El partido nos ofrece una gran oportunidad, y eso también debería tenerlo en mente. Tenemos que aprovecharlo, aunque veamos la mejor versión del Milán. No creo mucho en el mal estado de los rossoneri”.

¿Felipe Anderson en Mertens?

“Es fuerte y puede hacerlo bien en cualquier lugar. Quizá Sequía es más ofensivo y ataca mejor el área. Felipe nos puede dar mucho como extremo. Está cerca, es un jugador sólido que, a diferencia del año pasado, encuentra continuidad”.

¿Cuál es el impacto de ver a la Juventus detrás de él?

“No tenemos que pensarlo, es una situación que evoluciona completamente. Anoche vi dos equipos muy fuertes. El objetivo es dar el 100%. No he escuchado ningún comentario de los jugadores sobre el penalti de la Juventus. Nosotros no me importa”.

¿Cómo ha cambiado la Lazio en comparación con las tres derrotas ante el AC Milan el año pasado?

“Esperamos crecer mucho. En un partido podemos competir con todos. El año pasado se mostraron más fuertes, hasta que el año pasado en el tercer partido estuvimos igualados una hora. Vamos a evaluar mañana hasta dónde hemos llegado y cuánto nos llevamos”. puede permanecer.”

Soluciones ofensivas:

“Necesitamos más delanteros de este nivel para hacer más entrenamientos. Si seguimos jugando con estos tres, tarde o temprano lo pagaremos”.

¿Cómo está Milinkovic?

Sufrió su regreso de los Campeonatos del Mundo, quizás menos que los demás. En los dos últimos partidos ha jugado con más seriedad y menos emoción. Toma el camino correcto. Si sigue jugando con esta aplicación, quítale un poco la frivolidad, y cuando vuelva a estar al 100%, nos dará una gran mano.

Has elogiado a Luis Alberto, ¿es hora de alinearlo para un desafío como este?

“Creo que las opciones vienen en base al entrenamiento, lo veo en buena forma, lo más en forma. Las opciones tendrían sentido, a menos que lo vea particularmente cansado hoy, pero no lo creo”.

¿Está satisfecho con la actuación de Romagnoli?

“En cuanto a las características, se adapta especialmente a la forma en que quiero que se mueva la línea. Liderando la defensa de manera cuidadosa y aplicándola. Estoy muy contento con él”.

¿Cuánto será el puntaje de mañana por la noche en tu cabeza? Las copas comenzarán de nuevo…

“Son partidos importantes, seguro que dejan alguna señal positiva o negativa. Pero la fuerza del equipo está en mirar hacia delante. Luego juega cada 3 días, así que de nada sirve que le afecte lo que pasó. La esperanza es que así sea. no afectará de ninguna manera”.

Dijo que está hablando del mercado de fichajes del lunes, porque el mercado de fichajes de Figline Valdarno es el martes. Así que hoy podemos hablar de eso…

“Hablamos por la noche en la cena… hablamos de lo que necesitamos y nos organizamos. Si quieres y necesitas, te llevo a la mesa de queso. ¿Banco hacia adelante? No me importa, mañana Tengo que jugar contra los campeones italianos, Milán. Ahora lo único que puedo hacer es restaurar el modo difícil.

¿Cómo funciona Inmóvil?

“Mañana o el miércoles tendrá otro chequeo. Las sensaciones son buenas. Esperemos que las pruebas confirmen las buenas sensaciones”.

¿Te hiciste una idea del penalti de la Juventus?

“La materia que peor me fue en la escuela fue derecho, porque me aburría, así que no te puedo decir”.

¿Qué le falta a la Lazio para crecer como el Milan?

“Dése una respuesta. El Milan es un equipo muy fuerte, se ha enfrentado a jugadores jóvenes y fuertes. Y luego pudo gastar 28 millones en De Ketelaere, lo que significa que su problema es sostenible. Han tenido un viaje extraordinario, han han crecido, y el club ha intervenido para mejorar el equipo, han ido en declive, en 3 años han revivido al equipo, pero no es solo una cuestión económica.