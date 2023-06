Meloni disparó en europa sobre inmigrantes. Desgarrado con Visegrad

Las pistas son buenas y hay que decirlas enseguida: En política exterior, el Gobierno de Meloni hace lo mejor que puede (Tenga en cuenta que el resto no es suficiente). La semana pasada, que mañana tendrá un nuevo paso importante en Túnez, es un buen ejemplo. Mientras el Presidente de la República pone tiritas en los muchos goles que marcó en los últimos meses con Francia -caliente y cómplice- El abrazo de Mattarella con Macron frente a una silueta del Louvre es una imagen potente – La Primera Ministra se movió sola y sin escatimar en el expediente más difícil: la inmigración.

Después de dos líneas: Fui o recibí a los líderes de los dos países en el Palacio Chigi – Túnez y Libia – que, por su debilidad interna, favorece el éxodo de gran número de inmigrantes (una caída del +156% en esta primera parte del año), es decir, ha cuidado las fronteras exteriores (las denominadas ” dimensión exterior”) de Italia y de Europa porque «las inmigraciones deben regularse a la salida, no a la llegada. Al mismo tiempo, la lenta y torpe Europa tuvo que definir esta semana otro episodio del plan de inmigración y asilo: conquistar Dublín, asegurar la redistribución, entre el compromiso y la solidaridad, y encontrar una solución para devolver a quienes no tienen derecho. quedarse. Organizar canales regulares de entrada para cubrir la fuerte demanda de mano de obra.

Desde 2013, Europa intenta marcar la diferencia Pero el veto cruzado siempre bloqueó incluso los intentos de salida.

Italia estaba jugando un juego muy sensible: Sin embargo, un gobierno de derecha se alió en Europa con Polonia, Hungría y otros estados soberanos del grupo de Visegrad que siempre ha entendido que la solución al problema solo consiste en levantar los muros. Con un doble guion, falso quizás o quizás no, Meloni tuvo el coraje de no seguir a sus aliados europeos, mantuvo su punto y sacó un acuerdo de principio entre la mayoría de los 27 que por primera vez parece moverse a la derecha. dirección. Por supuesto, aún queda mucho camino por recorrer y los tiempos no son inmediatos para ver el punto de inflexión propuesto por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con su Plan de Migración y Asilo.

Los próximos seis meses, con la presidencia española, un país en las fronteras marítimas de Europa que sufre presiones migratorias como Italia, tendrá que definir y ejecutar decisiones. Si tratamos de observar desde arriba, habiendo formalizado que el Mediterráneo es la frontera europea, Haz de Túnez y Libia el archivo principal en Bruselas (Sunday Meloni va a Túnez con Von der Leyen y Rutte para asegurarse de que el dinero llegue, cosa que no hace el FMI), después de haber asediado a la mayoría de los países de la UE para revisar las normas de asilo y residencia (y que sus aliados históricos lo dejen a su suerte) son las tres mejores cosas que ha hecho. Giorgia Meloni puede hacerlo. Como si hubiera escuchado, al menos en parte, la siempre larga y profunda entrevista concedida a Repubblica por el ex primer ministro y presidente del Tribunal Constitucional, Giuliano Amato: “Melloni abandona la deriva anti-UE y rompe con Orbán”.

texto medio sobre la Carta de Inmigración y Refugiados El jueves por la noche aprobado por los 27 ministros del Interior (excluyendo cuatro) dos directores principales: la presidenta sueca del Consejo, Maria Malmer Steinergaard y la comisaria europea de Asuntos Interiores, Ylva Johansson. Dos mujeres, eso es bueno señalarlo. El Ministro del Interior italiano tiene la ventaja de aceptar una larga serie de modificaciones al texto inicial. “En primer lugar – Como lo explica Matteo Piantedosi Italia ha visto acuerdos de reasentamiento con terceros países (que protegen los derechos civiles) reconocidos y ha impedido que algunos países europeos se salgan con la suya proporcionando fondos a los primeros países en llegar para gestionar a los inmigrantes. Nunca seremos un campo de refugiados en el frente sur de Europa.” El texto adoptado constituye la posición común del Consejo de la Unión Europea que ahora deberá negociar con el Parlamento Europeo para llegar a un texto final de los dos nuevos reglamentos, uno sobre procedimientos de asilo (abril) y el otro sobre gestión de asilo y migración (AMR).

En una palabra, en primer lugar, se crea un mecanismo “solidaridad obligatoria” en el que los estados miembros tienen que optar por aceptar transferir una parte de los solicitantes de asilo en su territorio (varía para cada país dependiendo del PIB y la población) que han llegado a los países de primera entrada, o en su lugar realizar una contribución financiera de 20.000 € para cada posible migrante no reasentado. El dinero no irá a países de primera entrada sino a un fondo común de la UE que gestionará acuerdos e inversiones con países de origen y tránsito de migrantes. El segundo punto principal está relacionado con el endurecimiento de los controles en las fronteras exteriores.

Los estados tendrán primera entrada Registre a todos los inmigrantes ilegales entrantes dentro de las 24 horasy lo tendrán entonces 12 semanas para el procedimiento de asilo Y Otras 12 semanas para llevar a cabo el retorno de los inmigrantes rechazados. Se desconoce cómo Italia podrá respetar estos tiempos. Este es el agujero negro del trato. Junto con países terceros y no pertenecientes a la UE que asumirán la responsabilidad, pagada, de hacerse cargo de los migrantes. Muchos turcos al sur del Mediterráneo. Podría hacerlo mejor. Tienes que empezar en alguna parte.