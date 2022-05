Mejor Actriz, Swami Rotolo, 17, Mejor Película Sorrentino – Corriere.it

desde Elisa Mesina

Los Oscar del cine italiano, The Evening Minute by Minute de Cinecitt Studios: los mejores premios de la película fueron la Mano de Dios. Un evento televisivo ‘sobrio’, con algunas perogrulladas y demasiado ‘gracias a mi familia’

23.00 h – Silvio Orlando, David como Mejor Actor: No quería hacer la película…



Silvio Orlando no esperaba que David ganara como mejor actor por Ariafirma. Tanto es así que subió al escenario con la máscara puesta y Conte tuvo que recordarle que se la podía quitar. Su falta de habla es casi una mordaza: se lo di a mi esposa… y como me mudé, inmediatamente determinó: Está bien eh… no en la memoria… es la mejor persona que he conocido. Y luego: no quería hacer esa película. No me sentía capaz de hacerlo. Por eso agradezco a quienes me empujaron a hacer esto. En la primera nominación en 1991 no conocía a nadie, y ahora conozco la mitad del salón.