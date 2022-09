Meghan Markle y Harry fracasan, no hay trato con Carlo

Meghan Markle y Harry Ya están de camino a casa, a California ya sus hijos Archie y Lilipt que no han visto a mamá y papá en más de 10 días. Los Sussex otra vez no consiguen nada Regresan a su ultralujosa villa, sin acuerdos con la corona, sin beneficios y sin herencia. Salvo el privilegio concedido a sus hijos de tener los títulos de Príncipe y Princesa.

Meghan Markle y Harry están de vuelta en casa

Todos terminaron El funeral de la reina Isabel II Descansando en paz junto a su esposo Philip, Harry y Meghan Markle, solo queda hacer las maletas y regresar a casa. Esta urgencia ciertamente también viene dictada por la necesidad de ver a sus hijos que han quedado al cuidado de las niñeras y la abuela Doria Ragland durante más de 10 días. Pero la situación no permitía otra cosa.

Lo cierto es que los Sussex no han obtenido ningún acuerdo formal con el rey Carlos y el príncipe Guillermo para regular su estatus como exiliados de la corte y ya no son miembros destacados de la familia real.

Meghan Markle y Harry, sin trato con Carlo

Aunque se ha filtrado el rumor en base a ello Meg estaba escribiendo una carta a su suegro Para una entrevista privada, parece que no hubo seguimiento de esta carta. Otra razón para que Harry y su esposa “quiten las persianas” lo antes posible.

Por otro lado, Harry se veía muy tenso y estresado. De la situación en la que se encontraba viviendo. Por otro lado, el dolor de perder a su abuela, la reina Isabel, quien para él siempre fue un hito en su vida, la que siempre lo protegió y trató de comprender, aún después de declaraciones tóxicas sobre la familia, ella siempre buscó el diálogo con ella. su sobrino y estaba lista para recibirlo una vez más en el palacio. Pero no hubo tiempo. Por otro lado, no era fácil para un príncipe encontrarse cara a cara con su padre y su hermano. Las tensiones y malentendidos entre ellos no se han resuelto y siguen siéndolo, aunque se ha avanzado mucho en los últimos días.

William, en particular, ha demostrado que es muy dulce con Harry y Meghan. Los quería con él y Kate Middleton en Windsor el día después de la muerte de la Reina, los invitó a su casa para una cena privada posterior a la fiesta en Westminster Hall e incluso se hizo a un lado para dejarlos pasar, a pesar de las estrictas medidas, durante el funeral.

Meghan Markle y Harry, una frágil tregua

William y Harry se encuentran juntos mucho en estos días, Lo mismo sucedió con Megan y Kate.. Así se produjo un acercamiento, pero el final de las tensiones aún estaba lejos, porque las circunstancias eran excepcionales. Cuando ambos cónyuges regresan a sus vidas normales, es probable que resurjan viejos rencores.

Según Jill King, reportera y amiga de Markle, así lo dijo. Se han hecho muchos esfuerzos En ambos lados, pero sin conclusión. Agregó: “Las familias grandes siempre pasan por dramas, siempre tienen disturbios. Queda por ver: ¿se acercarán más o se alejarán? No tengo idea, no tengo información sobre eso, pero diré esto: Fue bueno ver a Harry de pie con su familia”. Habrá que ver si la tregua contrarresta las memorias que el duque pretende publicar en los próximos meses y la serie que él y Meg harán para Netflix que prometen nuevos descubrimientos.