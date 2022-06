“¿Me veo como una hiena? Ahora estoy al 100 por ciento”- Corriere.it

De Nicolás Palese

El partido entre los ex tejidos y Rachel Muratori en Turín en el estadio Reggia di Vinaria. Influencer: “No, es que tenía hambre, cuando tengo hambre me siento optimista”

Nunca olvides la primera vez. Y el Isabel CanalesEsta es su primera vez en el ring, difícilmente puede olvidar. No mucho y no solo por los golpes recibidos sino sobre todo. Pero por qué coincidir kickboxing Lucharon tan elegantemente Palacio Real de Venaria Reale Es un evento que va más allá. Así es el concepto de miedo. Después de cuatro años de entrenamiento con un entrenador como El excampeón mundial Angelo Valentesiempre y cuando sea la primera vez 3 rondas cada 90 segundos. Puede parecer un poco extraño para aquellos que no han estado en un episodio como este antes. Y al final son solo sonrisas deslumbrantes, no porque ganara al final de un partido que lo vivió todo en ataque (“Tranquila, no lo vuelvo a hacer más”, debió regañarla el árbitro). Pero precisamente porque en el ring, Elisabetta, consiguió: “Estoy de vuelta, al cien por cien”Dijo al final de la reunión. Quien la vio completamente aliviado: “Fue muy divertido”, admite. Después de sorprender a todos con facilidad y agresividad: “¿Parecía una hiena? Pero no, es que tenía hambre, y cuando tengo hambre me siento optimista”, bromea.