Mazepin regresa de una discoteca en México – pilotos de F1 – Fórmula 1

Para su primera experiencia en la corta pero espectacular pista de Ballista, espero volver a la pista en Interlogos, nos vemos en México. Nikita Masebin No sucedió de la mejor manera. El comediante ruso, que ya había sido protagonista de algún episodio “vergonzoso” fuera de las rondas en el pasado, fue efectivamente expulsado del club donde bailaba por la noche. Un video que se volvió viral en Twitter y Reddit muestra al ex piloto de Fórmula 2 siendo expulsado de las instalaciones por algunos de los guardaespaldas del club, con quienes parece estar intercambiando palabras con una cara dura. El motivo de la eliminación no está claro.

Masebin había ido a un restaurante con sus colegas Alex Alban y George Russell, como lo demuestra otro video que apareció en las redes sociales. No es un simple fin de semana en la ciudad rusa mexicana, no solo como consecuencia de la carrera, sino que debate en su garaje. El piloto de 22 años del equipo estadounidense en realidad tuvo que decirle a los estrategas del muro que, según él, era culpable a favor de su compañero de equipo. Mick Schumacher, No usa reglas internas de la misma manera. Hoy, a través de una historia en Instagram, Mazepin finalmente anunció que ha llegado a Sao Paulo, donde el domingo se disputará la 19ª temporada del GP.

También parece haber tenido una discusión con agentes de seguridad. La vida es corta Nikita.

