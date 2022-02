Matteo Bassetti, lo sfregio ai virologi “uccelli del malaugurio” e “gufi delle varianti”. La foto con cui li umilia – Libero Quotidiano

Mateo Bassetti è ottimista e lo dice da tempo. Possiamo stare tranquilli perché grazie ai vaccini non si finisce più in terapia intensiva e non si rischia la vita. E oggi il direttore della clinica Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha scritto un post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui attacca i colleghi virologi che continuano a lanciare allarmi sul COVID-19. “Finalmente dopo la Messa a Boccadasse si passeggia senza mascherina. Abbiamo aspettato anche troppo”, ha osservato il professore.

Che ha citato anche il Vangelo: “Il Vangelo di Luca ci indica la strada per la felicità e per il ritorno alla vita. Preferisco ascoltare parole di speranza in questa domenica di sole che gli uccelli del malaugurio ei gufi delle varianti”.



E in effetti anche i dati usciti dal bollettino gli danno ragione. Calano infatti contagi, morti e ricoveri. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 51.959 positivi da Covid su 462.881 tamponi e sono morte altre 191 persone (il giorno precedente erano stati 62.231 a fronte di 587.645 test). Secondo il ministero della Salute il tasso di positività è pari all’11,2%, in aumento rispetto al 10,6% di sabato. I ricoveri in terapia intensiva sono 1.190, cioè 33 in meno, mentre quelli negli altri reparti sono 16.060, 250 in meno. Si contano inoltre altri 109.095 guariti. Casi activo sono 1.638.673 (-56.941).