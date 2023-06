Massimo Gramellini, adiós Ray por el dinero: cuánto tardará en La7

«Aquí se acabó la música / Se van los amigos / Qué velada sin sentido…». Las palabras de Franco Califano serán necesarias para comentar el final de Le parole su Raitre; y para ocultar la “melancolía bajo las sombras de una sonrisa” de su comandante Massimo Gramellini, que ya estaba de duelo por su cuenta, quien supuestamente se limpió del evidente rayo nazi.

Massimo, de gran pluma y gran corazón, cuyo contrato había expirado, se había despedido de la compañía de armas de la alta gerencia de Rai. Y a decir verdad, anteriormente había continuado su trabajo en el último episodio de su programa del sábado pasado, donde saludó a su público y analizó la misma palabra “público”. Público también significa servicio público. Permítanme agradecer a Ray, quien ha sido abusado “, dijo Max. “Más allá del apetito por el poder que ha sido su tema desde su nacimiento, esta empresa está llena de trabajadores, técnicos y gerentes excepcionales”. Agregó: “Un alto ejecutivo de Al-Rai me dijo en el pasado que el servicio público no consiste en tener todas las historias de la realidad dentro del mismo programa, sino en poder elegir varios programas que cuenten la realidad de diferentes maneras”. Dios mío, más allá del tono sentido de Paul Auster, no es que haya entendido nunca el significado de despedida.

interpretación califal

Pero si aplicamos las explicaciones del califa a un texto de Gramelli, se pueden leer así: “Eres demasiado tirano y normalizado (como dice Romano Prodi en La Stampa), y yo también te dejaré después de Fazio y Annunziata”. Más o menos, ese es el punto. Obviamente, en la noticia del abandono de Gramlin, el CEO Roberto Sergio y el Director General Giampaolo Rossi también han sido visiblemente dejados de lado. Camisa negra y fez, uno demasiado ocupado cruzando el círculo de fuego colocado en los escritorios del séptimo piso y el otro pidiendo dos tanques de aceite de ricino a cambio de bienes (para que no se agoten) con un contrato de servicio, los dos jerarcas melonianos tenían preparada la renovación la próxima temporada para Gramellini. Claro, Max probablemente debería haber llamado a los invitados “ustedes”; realizando entrevistas vestido como Ugo Tognazzi en la federación; y para acompañamiento de piano con el encantador Fabio Rampelli tocando el Trío Lescano. Pero yo soy Penzillacherry. Por lo demás, ça va sans dire, máxima libertad de surtido.

Sin embargo, en la opinión neofascista no habría lugar para un liberal de Saboya como el vicedirector del Corriere della Sera. Entonces, aquí está la primera razón para optar por su supuesto abandono: “Cada espectador, pagando la cuota de la licencia, financia no solo su propia libertad de elección, sino también la libertad de los demás”, recuerda. Así lo advierten Lucía y Fabio, habiendo preferido un exilio voluntario a una reafirmación de un contrato: aquí no se trata de acuerdos escritos, sino del “clima creado”. Cosas libertarias independientemente, como “El libro y el rifle fascistas perfectos”. En resumen, hubiera sido una vergüenza seguir grabando en Rai porque “no hay nada en común en este gobierno” (Annunziata Dixit). Luego hay otra razón para dejar el viejo barco y forjar el nuevo camino: una nueva década.

Muchas ofertas

En efecto, según el bien informado Giuseppe Candella de Dagospia, Gramellini parece destinado a La7 donde Urbano Cairo, su multifacético editor en el Corriere della Sera, lo contratará los sábados por la noche. Entre otras cosas, Nicola Porro, el reemplazo natural de Fazio, seguirá siendo “Mi familia” en Mediaset, a pesar de la mitad de la oferta de Rai de dejarlo incluso producir su propia charla que se ha pasado a viale Mazzini.

Por lo demás confirmado por Mónica Magini y Antonio Di Bella, quienes si no son asertivos son cooperativos. Así sólo el Gramscismo Templario Corrado Augias habría resistido en la televisión estatal en tiempos de EIAR; Y ciertamente está inmerso en la obsesión por el autosacrificio. Fue pillado en un restaurante romano por Carmelo Caruso del Folio, quien parece haber declarado con un gesto de puño: “¡No me iré de Rai!”. Todo esto a pesar de que Georgia Meloni es muy rubia y muy morena, bueno, para Augeas, en el fondo, se parece a las mujeres trueno retratadas por Leni Riefenstahl. “Mi amor / He esperado tanto para verte / Pero no sirvió de nada”. La canta el califa, pero suena a gramellini en la antecámara sorda y gris de Roberto Sergio…