Más de 500 periodistas afectados por la violencia en 2022: México camiseta negra del mundo

fue un año sangriento Reporteros de todo el mundo En 2022 el total fue 518 eventos que vio a los reporteros en el papel de Víctimas de la violencia En 78 países diferentes. Calculadora en mano, eso es un 12,1% más que los 662 del año anterior. Encontramos esta profesión en lo más alto de un triste ranking de los lugares más peligrosos para ejercer México Se han registrado 46 incidentes de violencia. Presuntamente, deberían incluirse los episodios no denunciados que quedan impunes o escapan al radar de detección.

Periodistas afectados por la violencia

Los datos provienen de una estimación de Herrete (Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados), una organización sin fines de lucro registrada en los Estados Unidos, está en la última edición de “Executives Under Fire”. Aviso general. A grandes rasgos, los países que registran más hechos de violencia son México (46 incidentes), El. bangladesh (46) yAfganistán Según (38). Comité para la Protección de Periodistas67 yo periodistas muertos Tras la violencia de 2022, 15 de ellos UcraniaAl país con mayor número de muertes le sigue México con 13 decesos Haití 7 con.

Hace unos días, por primera vez, Reporteros Sin Fronteras (RSF) Publicado A Mapa Muestra la migración de periodistas que se ven obligados a salir de sus países por razones de seguridad y países que albergan medios de la diáspora. La mayoría de los países que albergan a reporteros amenazados o perseguidos se encuentran en Europa o América del Norte, mientras que los que no son seguros para los reporteros suelen coincidir con conflictos o tensiones geopolíticas. La lista incluye a Rusia, Irán, Afganistán, Myanmar y Sudán, por nombrar algunos.

La situación en México

La situación en México es particularmente preocupante, al menos al leer los datos publicados por ONG y asociaciones. Baste decir que en octubre pasado, a dos meses de que finalice 2022, el país ya había logrado el récord de asesinatos de al menos 13 periodistas en un solo año. Masacresubrayada TiempoLa mayoría de la gente culparía “narcos“. En cambio, si se le pide información al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, diría que en el país que gobierna no hay persecución de periodistas por parte de las autoridades y no hay impunidad. Quienes digan lo contrario solo están difamando a su gobierno.

La violencia contra los periodistas no es de ninguna manera reciente. El cima Comenzó en 2006 con siete asesinatos registrados. En 2010, subió a 10. Después de todo, estamos hablando de un país que no es parte de una zona de guerra y, sobre todo, un país. Democracia La libertad de expresión está garantizada por la Constitución. 15 periodistas asesinados en Ucrania en 2022 En un estado en particular, Veracruz, el 20% de los asesinatos de periodistas han ocurrido desde que comenzó el aumento en 2006.

Cifras preocupantes

Hay otro informe que vale la pena examinar. En marzo pasado, el informe anual del Comité de Libertad de Expresión Artículo 19 Periodistas mexicanos enfrentan niveles récord Tortura, Intimidación Y ViolenciaIncluso en el año 2022. El grupo ha registrado 696 delitos contra trabajadores de medios mexicanos, la mayor cantidad desde que la agencia comenzó a llevar registros en 2007. Se trata de un ataque a un periodista. 13 horas.