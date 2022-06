Más de 400 juegos en oferta – Nerd4.life

Como también puede ver en el sitio de xbdeals, Microsoft ha lanzado nuevos sitios Descuentos Con motivo del Summer Game Fest y el próximo Xbox + Bethesda Showcase. Hay más de 400 juegos y contenidos en oferta para caja x. Las ofertas finalizan el 24 de junio de 2022.

En esta dirección puedes ver la lista de juegos mostrados En la versión italiana de Xbox Store. La lista también muestra los juegos que forman parte de Xbox Game Pass.

Entre los juegos a la venta en junio de 2022, encontramos muchos juegos interesantes, como insultante Ultimate Edition por 7,99 euros o Mad Max por 6,99 euros. Recomendamos a cualquiera que aún no haya jugado Sleeping Dogs Definitive Edition, que por 4,49 € es una experiencia que no debe perderse. También encontramos Wolfenstein II The New Colossus Digital Deluxe Edition a 23,09€, así como un montón de contenido para Los Sims 4.



Wolfenstein II El nuevo coloso

Aquellos que buscan indie podrían estar interesados ​​​​en el paquete. peligro de lluvia Y el riesgo de precipitación 2 por 7,49 euros. Si prefieres el segundo juego solo, será de 6,24 euros, mientras que el primero son 2,49 euros. Cómo no mencionar a Ori and the Will of the Wisps a 9,89 €. Aquellos que quieran algo de acción en 3D pueden dirigirse a Remnant From the Ashes Complete Edition por 24,99 €.

Como se mencionó, la lista es bastante (muy) larga, por lo que debe buscar exactamente lo que está buscando. Cuéntanos, ¿qué juegos te interesan y quieres obtener un descuento?