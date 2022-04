Mariupol, el final está cada vez más cerca. El alcalde prorruso se prepara para la fiesta – Corriere.it

desde por Andrea Nicastro

Para defender la ciudad, solo quedaron las fuerzas especiales del batallón Azov, entre las cuales había 200 heridos. Las operaciones de acordonamiento se ralentizaron debido al mal tiempo

De nuestro informe Dnipro: está Sasha, un infante de marina en Kharkiv, que decidió rendirse. Su hermana lo escribió en Facebook. Y con él Vadim de Odessa y Dmitro de Melitopol, quienes también aparecieron indirectamente en las redes sociales. Así lo anunció el inglés, Aiden Aslin, en su casa de Newark, Inglaterra. Pasaporte doble, durante 4 años en las fuerzas armadas de Ucrania, incluso Aiden ya no lo hace: 42 días con más de cien ataques aéreos al día no los derrotó, Pero el bloqueo que mató de hambre a los civiles también los privó de suministros.. Ya no tenemos municiones. Estamos obligados. Esperemos que nos traten como prisioneros de guerra según la Convención de Ginebra.