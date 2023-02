María está hablando ahora, lo que no está pasando con ella

Maria De Filippi se revela a la pareja formada por Gianmarco y Megan a Amigos de María de Felipe. Los dos bailarines se conocieron gracias a esta experiencia en el programa de Canale 5, pero no siempre todo es color de rosa entre ellos. De hecho, los programas diurnos que se transmiten a menudo muestran a los dos estudiantes discutiendo, poniendo fin a su relación y luego volviendo a estar juntos. Este tira y afloja ciertamente no puede pasar desapercibido a los ojos del presentador, quien siempre está muy atento a lo que sucede con los niños en la escuela.

Hoy en día, todos los bailarines se prueban a sí mismos con una competencia de pelota, que es juzgada por los espectadores a través del televoto. Cada estudiante tiene su propia ficha, que la audiencia puede usar para emitir su voto. Es hora de la actuación de Megan en el estudio vacío, donde ella, al igual que sus compañeros de aventuras, es recibida por la voz de María. la segunda bailarina Avances de Amici 22 Dejando el equipo de Raimondo Todaro cambiando de profesor, baila su pieza y recibe cumplidos de su casera.

A diferencia de otros bailarines, Megan no sale del estudio de inmediato. De Filippi le pide que se quede para que ella también pueda asistir a una función de Gianmarco, con quien el romance parece haber terminado la semana pasada. La bailarina entra y se sorprende al ver que su prometida sigue en el estudio. Con la mirada en busca de explicaciones, María, de manera dulce e irónica, le señala a Gianmarco que muchas veces se equivoca con Megan.

“¿Pero qué tan aburrida estás comparada con ella? ¡Ay, mamá! Siempre preguntas. Ella nunca pregunta, siempre preguntas. Pides atención… ¿Ya no? ¡¿Qué?! Ves que es bueno. Entonces no puede hablar con nadie”. , tal vez. “Si alguien más está enfermo, de lo contrario te quita la atención”.

Gianmarco no sabe qué responder y se ve avergonzado. En este punto, Megan interviene y le dice a María que antes me respetaba. “Esto es mucho mejor.”. En cambio, el bailarín intenta convencer al presentador de que no es lo que parece: “No, pero no es cierto. Sé quién es. Sé que es así”.. Esto es inmediatamente evidente De Filippi se alegra de que esta relación haya nacido en el programa de talentos.

De hecho, ella misma admite que está feliz de volver a verlos juntos. Por eso, parece querer aconsejarles a ambos que no subestimen la posibilidad de que estén juntos durante este importante juicio:

“Me alegro mucho de que hayas encontrado una solución. Me alegro. Estoy convencido de que ambos tendrán una razón para estar juntos. Es probable que no te cases, eso sí. Pero creo que puedes ayudar”. El uno al otro.”

Estas son las palabras de la presentadora, quien parece aprobar la relación entre Gianmarco y Megan. Ciertamente, según ella, la bailarina debe aprender a aceptar algunas de sus posiciones. A pesar de esto, se alegra de ver que con el tiempo han logrado encontrar un punto de encuentro.

Gianmarco y el marido de Megan no eran la única pareja que formaba esta edición de Amici. Ante ellos nació un romance entre Nevio y Rita. Este último, sin embargo, ya ha abandonado el programa. A pesar de esto, su relación sigue progresando. en lugar de eso, El período de Mattia y Maddalena terminó hace algún tiempo. por su decisión.