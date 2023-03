Iván Mariscoti murió. Adiós al actor ocasional que amó a Raffaello Baldini e iluminó las películas Benigni y Zalone

Adiós, pequeño Ivano. actor accidental de 40 años, Evan Mariscoti De Bagnacavallo (Ravenna), primer agrimensor del municipio, representante del carácter cinematográfico supremo y absoluto de Benigni, Zalone y más tarde Muccino. Talento cómico brillante, piel política brillante y un hombre honesto que nunca se perdió en el encanto del mundo del espectáculo que quería en cada set. Mariscotti murió a los 77 años tras una larga enfermedad. Muchas satisfacciones artísticas para un nativo de Rávena que eligió vivir en el centro de Bolonia. Dirección artística del Teatro Consletsi durante casi una década, un espectáculo (La Fondazione) basado en el poeta romano Raffaello Baldini, y luego películas. Muchos, muchos, casi imposibles de enumerar. Comenzando con las extrañas historias de Sandro Baldoni, Laria Serena del Offset de Soldini, luego las hazañas eróticas en el monstruo de los años 90 de Benigni, Johnny Stecino; producciones de gran éxito internacional como Hannibal de Ridley Scott y King Arthur de Clive Owen; Finalmente, en la década de 2000, la parte superior del hombro en Cado dalle nubi y Che bella giorno del dúo Nunziante / Checco Zalone. Deja atrás a su esposa, una ex alumna que se casó por segunda vez el año pasado, Erika Leonelli, y una hija, Eliade, con su primera esposa, Iphigenia Canara.

Marescotti, como empleado municipal y actor. “Para hacer mi trabajo necesitas ‘Oc, stomich y bus de cul’.” “Oc” porque tienes que estar en el momento justo en el punto correcto, “stomich” porque tienes que tragar ranas, “bus di cul” porque sin este están los otros dos… “Aquí está el bus di cul de Ivano. Cuando en el verano de 1980 no se va de vacaciones y ocupa el lugar de un amigo que es actor en una obra de teatro infantil en Montagnola en Bolonia. Los niños se lo pasan bomba Marescottii a la edad de cuarenta años eligió ser actor. Por empleo fijo de incertidumbres de etapa. En resumen, esto es un estómago. Porque se necesita coraje para saltar al vacío. A Ivano le gustaba decir que mientras otros se han vuelto groseros y berlusconianos, él se ha entregado al teatro. Un camino impenetrable hecho, toneladas de dictado que disuelve asperezas leyendo un acento romano de novelas en un instituto para ciegos, luego llama llegando y respondiendo el nombre de Leo de Berardini, Marco Martinelli, Giorgio Albertazzi. Están los extras que se escapan en Ginger y Fred en Fellini, Y para vivir necesitamos algo más duradero. Otro autobús, o tal vez Ivano dijo que lo estaba mirando, fue cuando Silvio Soldini lo vio en el teatro. El director milanés, en un estado de ánimo completamente triste y gris, quiere a Mariscotti como protagonista (es químico) en su película más antonioana. Es 1991. El ex empleado municipal se ha convertido en un actor de cine serio. Es hora de interpretar el papel del editor en jefe del periódico italiano más grande que rechaza el artículo del periodista (Corso Salani) que investiga la masacre de Ustica, y es hora de Johnny Stecino. realmente Roberto Benigni, que nada más verlo se pregunta: Pero Ivano, ¿dónde has estado hasta ahora? Marescotti se convierte en el compañero de Benigni, antagonista como el gruñón doctor Randazzo en uno de los éxitos de taquilla italianos de todos los tiempos. El cómico toscano lo quiere de nuevo en Il Mostro, tres años después, donde interpreta a Pascucci y a un dúo más suelto y esporónico con el catatónico Loris (Benigni) hasta que termina como un acto de voz negativo bajo el truco del cuerpo flexible de Tuscanaccio.

También en 1994 fue protagonista absoluto, incluso dividido por tres, en los tres episodios de Strane storie de Sandro Baldoni. No hay que olvidar la parte espantosa del hombre que no ha pagado la factura del aire y que, abrumado por la tos, intenta pagar sus atrasos en la oficina de correos mientras pierde el aliento cada vez más con cada metro. También en los años 90 trabajó con Pupi Avati, fue el padre de Stefano Accorsi en Jack Frusciante, dejó el grupo Negroni, comenzó a trabajar en películas de Carlo Mazzacurati, luego, a principios de la década de 2000, terminó en los sets de producciones de Hollywood como The Talented Mr Ripley. , Aníbal pero sobre todo Cosa es el obispo Germanio en la epopeya histórica de aventuras del Rey Arturo de Antoine Fuqua. “Hice dos trucos geniales, porque no sabía inglés”, nos explicó Marescotti en una entrevista. “Con Fuqua, tan pronto como me doy cuenta de mi mal inglés, firmo el contrato y la producción me dice ‘Por supuesto, es una película sobre jinetes, así que es comprensible que sepa montar’. ‘Por supuesto’. que ha visto caballos en películas del oeste respondió entre 2009 y 2011. Posteriormente se dedicó como un gran actor de carácter. Checco Zalone está aquí Estoy cayendo de las nubes que en cEs un hermoso día Donde hace el papel del Coronel Mazzini y se vuelve loco frente al huracán Zaluni. Entre 2017 y 2018, una perla y un éxito estratosférico: es el precioso coprotagonista de Lovers de Matteo Vicino y en el papel deseado por Muccino para Johnny Dorelli, apoya brillantemente a su “esposa” Stefania Sandrelli como jefa de clan de la gran familia. héroe de A casa tutti bene.

Teatro y política. Marescotti siempre ha inculcado humildemente un amor sincero y profundo por el idioma rumano y se dedicó a las obras de Raffaello Baldini, subiendo al escenario varias veces, incluida la cumbre más orgánica y solemne, The Foundation, una producción de ERT que se ejecuta en escenarios italianos. . Su vinculación con el teatro lo llevó a ser director artístico del Teatro Conselice (Ravenna) durante casi diez años y recientemente fundador de una academia que lleva su nombre y que ahora tendrá que honrar su trayectoria y enseñanzas. Mariscoti, un antifascista, en 2014 se presentó a las elecciones europeas en la lista de Tsipras y acabó en el corazón de la provincia de Rai para pasar a los anales. “Rai cometió un acto de inmundicia sin precedentesmí”, explicó Marescotti al. Fattoquotidiano.itMe buscaron a las 9 de la mañana de Pascua y luego todo el día y también el Domingo de Pascua. Me presionaron, a través de mi agencia, para firmar un permiso para separarme de la fantasía, buena temporada. Obviamente dije que no, una y otra vez. , y los productores y Ray actuaron sin mi consentimiento de todos modos”. Marescotti también ha protagonizado docenas de exitosas series de televisión en Rai1, incluidas Raccontami, I liceali, L’Oriana y Don Matteo.