‘Mareada de profesión’: Antonella Elia hace una impactante declaración

Antonella Elia hace impactante revelación que deja sin aliento a fans: nadie podía creer sus palabras

Es una de las locutoras y columnistas que, con su ardiente deseo de lograrlo, logró ser un referente de los programas de los años 90, Antonio Elía. Durante su carrera, fue durante mucho tiempo la sirvienta oficial de los programas de Mike Bongiorno, y luego pasó al papel de concursante y comentarista en algunos de los programas de televisión actuales.

Antonella Elia triunfó gracias al popular programa creado por Gianni Boncopani, No es Ray y gracias a la maravillosa ironíaComo era de esperar, he trabajado con algunos de los directores más interesantes de la historia de la televisión; De Corrado a Mike Bongiorno pasando por Alberto Castagna. Sin embargo, con este último, como suele demostrarse en algunas de las entrevistas de la mujer, nunca ha entablado tan buen sentimiento y por tanto una relación tan excelente como la que mantuvo con Mike Bonjorno.

Además, la mujer recientemente fue noticia por su participación en el popular programa Gran Hermano Vip, primero como competidora y luego, por un corto tiempo, como comentarista de Pupo. Hoy, la mujer está asociada con Pietro Delle Piane, su gran hombre con quien redescubrió la felicidad y la serenidad.

Antonella Elia y las impactantes revelaciones sobre su carrera

Como era de esperar, Antonella alcanzó popularidad en la década de 1990 gracias a su papel televisivo como mayordomo. Sin embargo, su verdadero sueño siempre ha sido trabajar en teatro como actriz. El primero en fijarse en ella fue Corrado quien la invitó a participar en el conocido espectáculo La Corrida.

Sobre esa experiencia, Elijah dijo: “Me atrapaste. Lo hice reír, le gustaban mis pifias naturales, apostó mucho a la improvisación y usó mis tonterías para montar un espectáculo”.

En una entrevista con Corriere della Sera, la corista y comentarista reveló cuál es su éxito y cómo lo vive: “La carrera de Dizzy seguro, solo era un ganso. Todos con los que trabajé me exigieron que fuera tonto y divertido, y nadie me entrenó para ser serio, educado o profesional. Me siento un poco avergonzado cuando me veo de nuevo, luciendo como un adolescente de 30 años.

Además, con Non è la Rai, comenzó a ser apreciada en la calle y reconocida como popular entre las mujeres: “Siempre he vivido bastante mal la popularidad, nunca pensé que fuera genial, Por el contrario, el caos de niños balbuceantes que nos esperaban fuera de los estudios me ponía nervioso. Estaba preguntando: ¿Cómo es eso posible? Entro allí, no hago nada durante una hora y me pagan”.