Marco Llorni y Maria De Filippi, el “pasado” juntos que no todos recuerdan

Hoy en día se encuentran entre los presentadores más queridos y exitosos de la pantalla chica, trabajando “uno contra otro”. Sin embargo, muy pocos recuerdan que María De Filippi y Marco Llorni compartían un “pasado” común que contribuyó a su riqueza.

Los vemos casi todos los días, gracias a sus programas de radio de gran éxito, aunque en diferentes frentes: él se ocupa de L'Eredità, el principal programa de concursos de Rai1, y ella presenta Men and Women, Amici y C'è Posta per You. . Por supuesto que hablamos de ello. Marco Liorni y Maria De Filippi, dos de los presentadores más queridos Nuestro país es capaz de hipnotizar a millones de espectadores ante la pequeña pantalla (¡ayer, la cara de Rai mantuvo pegados a 5 millones de personas!).

Esto no es una coincidencia De Filippi ahora es considerado internacional “Reina de la televisión”, mientras que Marco, tras el éxito de Reazione a Catena e Itali Sì, recibió el encargo de dirigir uno de los programas más famosos y de mayor duración del programa insignia de la Rai. Sin embargo, como muchos otros compañeros, los dos también tuvieron que realizar cierta formación profesional, y no todos saben o recuerdan que en algún momento sus caminos se cruzaron.

Marco Liorni y Maria De Filippi: ese “vínculo” inesperado entre los dos presentadores

locutor rai Debutó en televisión en Mediaset, trabajando en Verissimo.Primero como corresponsal y luego como reemplazante de Cristina Parodi, que en ese momento estaba al frente de la revista de actualidad. Luego, en 2000, alcanzó una enorme popularidad como corresponsal de la primera edición de Gran Hermano, donde se ocupaba de las relaciones fuera de casa. Una experiencia que duraría hasta 2007. Fue precisamente durante ese período, y de forma inesperada, cuando conoció a María por primera vez.

En 2002, de hecho, Fue asignado para albergar la primera edición de Amici el sábado y el día., en ese momento todavía se conocía como Sarano Vamosi, un programa creado por Maria De Filippi. La presentadora paviana está al mando desde diciembre de 2001, pero en este caso prefirió confiar los últimos pasos al corresponsal de GF.

María y Marco, entonces, podemos decirlo. Crearon una pieza de formación profesional “de la mano”.aunque luego sus destinos se torcieron, ya que en 2009 Llorni se mudó a la RAI, donde se encargó del infoentretenimiento, mientras De Filippi continuó manejando con éxito los espectáculos de talentos y personas.

Si el conector Quedó en el imaginario colectivo por su retransmisión en directo desde fuera de la casa Cinecittà, su relación con Amici es poco recordada, aunque contribuyó a convertirlo, a su manera, en el presentador muy querido de hoy, al frente de concursos y programas en profundidad que atraen a millones y millones de espectadores. cada dia. Por tanto, se puede decir que incluso en su caso, “nariz“Por De Filippi No falló.