Marco Bocchi, la traición está ahí para que todos la vean: y sin embargo, parecía tan cariñoso

La traición de Marco Bocchi dejó atónitos a todos, parecían una pareja unida y confiable. ¿Lo que sucederá?

es guapa Marco Pucciun actor guapísimo que llama la atención con su mirada magnética, rasgos mediterráneos y colores oscuros, como un apuesto moreno.

Amado por papeles como Comisionado Nicolás Scalea en una serie de huelgas novela policiaca Y sobre todo, mi querido Subcomisario Domingo Calcaterra en Escuadrón Antimafia Pero no solo.

Además de actuar en diversas series y películas, que van desde dramas hasta comedias así como en las divertidas Lo siento si se encuentra! Al lado de muy bueno paula cortelsiY lento También probó suerte en la dirección.

En 2019 lo vimos en acción con la propiedad Nunca llueve en Tor Bella Monacamientras que este año vuelve a intentarlo con la caza.

la enfermedad

Un invitado reciente hienas Marco Pucci Reveló que estaba enfermo y su historia dramática impresionó a los espectadores que escucharon su confesión. En mayo de 2018, el actor fue hospitalizado con fiebre alta y fue diagnosticado con ella. Meningoencefalitis. La enfermedad, en su caso provocada por el herpes, había llegado a su cerebro y lo había dejado sin una parte de su memoria.

Él explicó: “Hoy no reconozco las caras de mis amigos, e incluso puedo ver una película seis veces antes de darme cuenta de que realmente la he visto. Recuerdo tan pocas anécdotas de mi infancia que mis amigos me llaman: “¿Pero quién? ¿pero donde? ¿pero cuando?’ Porque repito estas preguntas una y otra vez. Vivo con Google Maps porque no puedo recordar las calles de los pueblos en los que crecí”.

La traición de Marco Pucci

olvidará Marco Pucci ¿También la historia de traición con su ex mujer? El actor ahora está felizmente casado con su colega. Laura Chiatti que engendró dos hijos, Enis y PaulAntes de conocerla en 2014, estaba comprometido con la cantante. emma marrón. Y en esa época se habló de traición en dos ocasiones. El primero, al verse saludando a una amiga, provocó la reacción de la niña, quien exclamó a Corriere: “Mantener la independencia de la vida es saludable: si no, ¿de qué estamos hablando? revive a un amigo mío abrazándolo”.

También al final de la relación se habló de traición nuevamente ella estaba soltera noticias falsas Donde los dos ya se habían separado cuando Marco y Laura Chiatti Se conocieron.