Marcela Bella ataca a Ornella Vanoni en respuesta a un hater. «¿Puedo pedirle a tu cirujano que te haga una cirugía plástica?» – Corriere.it

Una foto promocionando su participación en “Dominica Eno” el 21 de mayo se convirtió en un ataque sin provocación y sin provocación a Ornella Fagnoni. Que aún no ha respondido de todos modos (y probablemente nunca lo hará). Lo primero es lo primero: Marcella Bella hace una publicación en Facebook anunciando a sus seguidores que estará como invitada en Mara Venier y después del episodio, entre los muchos fanáticos que le dieron cumplidos y palabras dulces, también hay un hater. El cantante es criticado por su apariencia. “¿Pero quién es el cirujano que abandonó tu cara durante 30 años? Es posible que no sepamos el nombre…”.

La reacción de los seguidores del artista de Catania no se hizo esperar, alineándose en su defensa, atacando sin rodeos a quien acusaba a Marcella Bella de haberse sometido a una revisión estética. En cierto punto de la discusión, también interviene el propio cantante, quien reacciona irónicamente a la insinuación, haciendo que Fanoni se interprete a sí mismo. “Siento decepcionarte pero mi madre me ha dejado un ADN muy bueno. De hecho sigo con mis facciones y siempre la misma cara, acorde con mi edad – Marcella Bella escribe -. Sin embargo, dado que lo necesita tanto, puedo preguntarle a un cirujano de veleta u otro colega cuántos grandes cirujanos plásticos pueden volver a hacer su cara. Lo siento, no inventaron nada para el cerebro. Debes mantenerlo así conmigo. Besos.