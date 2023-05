Hay un hijo Ilary y Totti Cristina Scuccia están enamorados. Vive la vida de nuevo

En horario estelar de Canal 5, la sexta cita con Isla de las celebridades, el programa producido por Mediaset en colaboración con Banijay Italia. Para comentar el episodio con la casera. Ilari Blasi, Vladimir Luxoria y Enrico Papi. Esta noche Súper Chica y Súper Hombre llegarán a Palapa: Nikita Bellison y Aldo Montano Aterrizó en Honduras para ayudar a las tribus y sorprender a sus amigos, Helena Prestes y Andrea Le Cicero. Durante el episodio, el espíritu de la isla disolverá las tribus. A partir de esta semana, de hecho, la competencia será realmente gratuita para todos. Al final de las nominaciones coordinadas por AlvinLa mitad de los náufragos estarán en la televisión. En la isla de Santa Elena se producirá la primera eliminación final: entre Cristóbal Leoni Y Gian María Sinato ¿Tendrá que volver a Italia? Esto estuvo determinado por la transmisión de TV rápida a los espectadores a través de cuatro canales: la aplicación Mediaset Infinity, el sitio web, Smart TV y SMS. Finalmente, quién tendrá que renunciar a Playa Tosta Bean Pamela Camassa, Helena Prestes y Fabio Ricci?

00:59

Nominaciones para el sexto episodio de L’Isola dei Famosi 2023

Corinne Cleary y Marco Mazzoli se nominan mutuamente. Nathalie Caldonzo eligió a Fabio De Gallis. Pamela Camassa, Cristina Scoccia y Alessandra Drusian también eligieron a Mazzoli. Fabio y Luca nominan a Corinne. Los nominados al sexto episodio de L’Isola dei Famosi 2023 son: Pamela Camassa, Natalie Caldonnazzo, Luca Vetroni (el más afortunado en las pruebas), Marco Mazzoli (filtro del grupo), Corinne Cleary (Nombrado por el líder Le Cicero).

00:48

Christopher Leoni ha sido eliminado definitivamente de La Isla de los Famosos 2023

Eliminó a Cristóbal Leoni Final de L’Isola dei Famosi 2023: perdió en televisado contra Gian Maria Sainato. Este último se queda en la última isla con Helena Prestes y la invitada de la semana Nikita Pelizon.

00:28

Ilary Blasey, que llamó a Totti: “Me estoy vengando”

Beneficiada por la candidatura de Pamela Camassa, parece que Ilary Blassie está en movimiento Una indirecta a su exmarido Francesco Totti. Pamela, que se hace llamar Marco Mazzoli, dice: “Soy Tauro y me vengo”. Interviene el presentador: “Yo también soy Tauro”. “¿Y te vengas?”—pregunta Vladímir Luxuria. “si seguro”Blasi responde sin rodeos. Es imposible no pensar en la ruptura entre los dos y el tema de los relojes Rolex perdidos.

Totti e Ilary entre seguidores y me gusta: aquí está quién ganó en las redes sociales

00:12

Cristina Scoccia: “Hay alguien que me importa en Madrid”

Cristina Scoccia confirma el chisme de la pasada temporada: se conoció en Madrid alguien especial del que habló por primera vez a Helena Priestes en L’Isola dei Famosi. La ex monja no especifica si es mujer u hombre. “La conozco desde hace dos meses”.Luego le explica cómo vivir a Ilary Blasey. “Espero que todavía esté ahí esperándome, es un capullo que necesita protección. Me da vergüenza hablar de él porque no estoy acostumbrada a hablar de amor de esa manera. Pienso mucho en esta persona. hablar de eso porque tengo miedo de ser juzgado. Dejar el convento no es para él “. Algo que ver con esto aquí. Ni siquiera le he dicho a mi mamá, pero aquí en la isla es difícil mantener las cosas en secreto. Al final no estoy haciendo nada malo, estoy amando y creo que es lo más bonito del mundo”. Cristina lo define Esta persona vive en España, en Madrid, y que la extraña, pero justo después le pide a Ilary que no haga más preguntas al respecto.

00:07

Andrea Le Cicero es el nuevo líder de L’Isola dei Famosi

Andrea Le Cicero gana Prueba de líder equilibrado. Gana inmunidad y la oportunidad de enviar a otro náufrago a la nominación.

23:58

Porque Vera Gemma está enfadada con Fiore Argento

Ilary Blasi en el estudio lo revela una verdadera joya La rival del año pasado, L’Isola dei Famosi, está enojada con su amiga Fiore Argento por dejar el juego una semana antes.

23:45

Tribus disueltas y la serie de rescate

Anunciado por Ilary Blasey La desintegración de las tribus: De ahora en adelante, la competencia será un verdadero libre para todos. Entonces comienza la cadena de rescate, y las primeras en irse son Pamela y Natalie. Los dos deciden salvar a Corinne Cleary, quien a su vez salva a Cristina Scuccia. Esta última elige a Alessandra, que salva a su marido, Fabio. El cantante es salvado inesperadamente por Marco Mazzoli, con quien se peleó varias veces en el último período. Locutor de radio salva a Lo Cicero. Entonces Luca Vetrone termina en la nominación.

23:36

El beso en apnea con Aldo Montano

A cambio de una cama, unos náufragos (Nathaly Caldonazzo, Alessandra Drusian, Corinne Clery) se arriesgan con Un beso en apnea con el invitado Aldo Montano. La recompensa la gana el grupo de chicas, que así pueden quedarse con la cama durante dos noches.

23:29

Natalie Caldonzo y Pamela Camassa en las nominaciones

Natalie Caldonzo y Pamela Camassa terminan en las nominaciones. Tras perder el partido contra los hombres, todas las mujeres caen víctimas de la maldición de un pirata: toda náufraga debe atrapar un coco, y quien atrape al negro que lleva dentro acaba en la televisión. Peor aún son las dos coristas que se dirigen directamente a la nominación.

23:17

Eliminación de Helena Priestes en L’Isola dei Famosi 2023

Eliminación de Helena Priestes en L’Isola dei Famosi 2023: perdió en el televoto contra Fabio de Gallis y Pamela Camassa (el primero obtuvo el 35% de los votos, el segundo el 34%). Antes de irse, la brasileña le dio el beso de Judas, válido para la nominación, a Alessandra Drusian. Luego se fue a la otra isla con su amiga Nikita Pelizon.

23:11

Pelea enojada entre Helena Prestes y Alessandra Drusian

Otro choque entre Helena Prestes y Alessandra Drusian de Jalys. El cantante está enojado con la modelo brasileña: “Usted ofende a todos”.. Nikita Pelizon, quien participó con Helena en el Beijing Expressu on Sky hace un año, intenta defender a su amiga, pero sin éxito. En algún momento interviene Fabio, quien revela esto El modelo le pidió a su esposa que tomara antihistamínicos en su lugar.

23:08

Las mujeres ganan la experiencia de bonificación

Le Chicas, gracias por su asistencia especial como invitada. Nikita Pelizon, Ganan el cuestionario de bonificación al conquistar la gran hamburguesa.

23:00

Christian Totti en L’Isola dei Famosi con su novia Melissa Monte

Entre la audiencia en el estudio del sexto episodio de L’Isola dei Famosi destaca -en primera fila- Christian Toti. Hijo de Ilary Blasey Frecuentemente enmarcada durante transmisiones en vivo por el director Roberto Sensi. Junto al chico, que cumplirá 18 años el próximo noviembre, está ahí novia de melissa montyque se lleva bien con su suegra pero también con el excapitán de la Roma.

22:35

Por qué Paolo Noyes dejó L’Isola dei Famosi 2023

Paolo Noise reaparece en L’Isola dei Famosi para anunciar su retiro. A regañadientes, el hombre de 48 años se ve obligado a abandonar el programa de Canale 5 para poder algunos problemas de salud indefinido. “Quería ganar esta experiencia porque Paolo iba a ganar. Me di cuenta muy tarde. Tengo mucho dolor, pero lo que me hace feliz es que han aprendido a amarme por lo que soy y estar orgullosos. de mí. Ya gané.dice el locutor de radio, que luego se sumerge en un largo abrazo con su amigo y colega Marco Mazzolipara quien quiera ganar esta versión del reality show.

22:24

La pelea entre Marco Mazzoli y Fabio De Gallis

Ilary Blasi muestra un breve clip de discusiones entre Marco Mazzoli y Fabio de Jales. Así que vive el alboroto. El músico se siente como un objeto. Ataques y delitos no provocados por parte de un locutor de radio. Este último, en cambio, está convencido de que el cantante quiere destacarse para aparecer en televisión.

22:15

Los problemas de salud de Alvin en L’Isola dei Famosi 2023

Ilary Blasi revela en vivo un El problema de salud de Alvin. Es evidente que el corresponsal de L’Isola dei Famosi no se ha sentido bien estos últimos días. “Entiendo que te haya afectado La maldición de Moctezumacome siempre fruta y…”, la divertida presentadora rubia se desvanece. Su amigo y colega sigue confundido y no dice más. ¿Cuál es la maldición de Moctezuma? dicho vulgar diarrea del viajero, es un síndrome muy común entre los viajeros. Se caracteriza por diarrea de intensidad variable con al menos tres o cuatro deposiciones por día, descarga diarreica de heces acuosas o cremosas a menudo acompañada de náuseas, vómitos y malestar general.

22:09

El primer desafío y la maldición del pirata

Los hombres y mujeres, ayudados por Montano y Nikita respectivamente, se desafían en una carrera de obstáculos. El que pierda la carrera le ganará La maldición del pirata. Al final, los chicos ganan.

22:00

Porque Paolo Noise no está esta noche en L’Isola dei Famosi

locutor de radio ruido de orina No asistió al sexto episodio de L’Isola dei Famosi 2023 porque está completando exámenes médicos.

21:58

En L’Isola dei Famosi 2023 Nikita Pellizon y Aldo Montano

Nikita Pelizonganador de la última edición de Gran Hermano Vip, y aldo montano El terreno está en L’Isola dei Famosi. Las dos fueron convocadas por la producción del reality show para sorprender a sus amigas Helena Prestes y Andrea Lo Cicero. Nikita y Aldo prueban su suerte en el buceo en helicóptero.

21:48

Comienza el sexto episodio de la serie L’Isola dei Famosi

Unos minutos antes de las diez de la noche comienza la sexta L’Isola dei Famosi 2023 episodio. Otro look total black para Ilary Blasi: un body negro ajustado con botas de pedrería. La ex mujer de Totti desfila por el estudio quitándose la chaqueta como si estuviera en la pasarela. Luego, el presentador reproduce un segmento en el que se resumen todos los desacuerdos de la semana. A continuación, Ilari presenta a sus comentaristas Enrico Pape e Vladimir Luxuria: Esta última recuerda la última noche que pasó con Blasey y su pareja, Bastien Muller en el mocasín.

Honduras