Marcel Jacobs campeón del mundo indoor en 60 metros y nuevo récord europeo en 6″ 41

Ahora nadie podría decir que ya no lo conocía, que estaba asombrado. Nadie puede preguntarse “¿Quién es este?” porque Marcel Jacobs También impone su ley sobre Copa del Mundo Indoorincluso en 60 metros. campeón del mundo ed El europeo más rápido de la historia a una distancia cubierta 6″ 41. Marcel Lamont Jacobs de Desenzano Sol Garda Él simplemente sabe cómo ganar. Gracias a él, la magia de la velocidad azul continúa de nuevo. Tras los títulos olímpicos en los 100 y 4×100, el azul pone a todos en fila en una pista Belgrado: Favorito cristian coleman Hit al final de la imagen, el otro americano Marvin Prause Separados por 3 centavos.

“I contento Y el orgullososabía que tenía que ir más rápido cuando importaba”, comentó Everyone’s Champion en los micrófonos. rayo deporte. Luego se quitó una piedra del zapato con un estilo: “¿Qué me hiciste? Juegos olímpicos No fue casualidad, es el resultado. Dedicación En el trabajo en los últimos años. Ahora espero poder seguir soñando con los 100 metros en la temporada al aire libre”. Aquí, no fue un accidente. Al otro lado del océano y en Gran Bretaña Se preguntaron quién apareció la flecha azul en la pista. tokioJacobs no se preocupaba por ellos. Desenchufa, respira y vuelve a trabajar con él paulo camusi Y su entrenador mental.

Al diablo con esas medias sombras arrojadas ahí, esos murmuración Siempre han puesto un pie en los reyes de la disciplina, que siempre ha sido un asunto británico, estadounidense o americano. caribe. Ahora, en cambio, la velocidad global, en interiores o exteriores, habla italiano. Incluso en Serbia, todo el mundo está atrasado. Batería sin exagerar, super 6″ 45 Impreso en las semifinales y luego las 60 rondas más importantes de ellas una muestra. Con Brassey y Coleman a su izquierda, Jacobs salió bien de los bloqueos. Así que comenzó a descargar archivos. Energía Sobre Tartan Belgrado, paso a paso.

Bracey se recuperó después de 30 m, metió la cabeza en 40 con Coleman y está de vuelta después de 18 meses descalificación saltar tres controles de dopajeMe alojé allí y listo para volver. Cabeza a cabeza hasta el final, entonces jadeo. ¿Uno primero o el otro primero? los Registro Europeo Definitivamente en tu bolsillo, con cronógrafo Se detiene en 6″ 41, luego finaliza la respuesta de la imagen. allí El primer paso Para cortar la línea fue la línea de producción de Italia-Texas, tres mil más rápido que Coleman. Los estadounidenses se ven obligados a agacharse, la velocidad es un asunto italiano: en la silla siempre está Marcel Lamont Jacobs. campeón olímpico, campeón mundial, campeón de todo.