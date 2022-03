Bronce para Tempery en salto de altura

La campeona olímpica cierra en tercer lugar detrás de Wu de Corea y Gasch de Suiza con 2,31 m: “Fue una locura estar allí”

En el tercer y último día de las competencias Campeonatos del mundo de atletismo en pista cubierta en Belgrado, Gianmarco Tampere Gana la medalla de bronce en salto de altura. El campeón olímpico en Tokio 2020, en su primera aparición real de la temporada, concluye su actuación en 2,31 metros, no logrando saltar los 2,34. “Gimbo” sigue en el podio detrás de Korean Woo y Swiss Gasch, logrando un muy buen resultado después de una larga pausa.



ver también



Atletismo

Atletismo, Campeonatos del Mundo Indoor: Oro Marcel Jacobs, récord europeo en 60 metros





Básicamente había desconectado tras Tokio 2020, donde prácticamente no compite desde principios de año, mientras que ha intensificado sus entrenamientos en el último periodo. Y así, Janmarco Tampere regresa a Belgrado para el Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta, y aquí logra obtener una excelente medalla de bronce. Aprovechando también la ausencia de muchos excelentes intérpretes de la especialidad, en un momento en que la situación no podía ser perfecta, “Gimbo” vuelve muy cerca de la actuación de aquellos extraordinarios Juegos Olímpicos japoneses, cerrándose a no más de 2,31 metros.

Otra pequeña obra maestra de Tamberi que, tras dos semanas de entrenamiento tras un largo paréntesis, igualó un empate por el medallero mundial con la neozelandesa. Cuidado Hamish. El tercer paso en la plataforma entonces. coreano sangyuk woo Se fue con 2,34, mientras que la plata llegó al sorprendente suizo lucas herida con 2.31.

Tras la medalla de oro de ayer para Marcel Jacobs, la pareja azul que marcó el glorioso domingo 1 de agosto de 2021 no deja de emocionarnos.

‘Fue una locura estar allí, feliz con el bronce’

“El bronce era el objetivo, estoy feliz de que ganar una medalla en un contexto de alto nivel valga más que ganar en una escala mediocre. Estoy satisfecho, fue un gran desafío y de todos modos obtuvimos el bronce mundial”. Así lo aseguró Gianmarco Tampere al comentar su tercer puesto en salto de altura en el Campeonato del Mundo Indoor de Belgrado. Blue agregó: “Fue una apuesta, una locura, pero son las cosas que amo. Esas cosas son las que marcan la diferencia y me estremezco cuando las dices”.