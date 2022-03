Manila Nazzaro aniquilada, estúpida noche

Manila Nazzaro es enviada al púlpito. Averigüemos qué hizo hace unas horas durante la noche en el Gran Hermano Vip.

La noche posterior a la transmisión en vivo de Big Brother Vip ayer fue larga y regada con mucho alcohol. manila nazarote Causando una interesante controversia en las últimas horas, averigüemos juntos qué está pasando.

Vippos no esperaba un episodio tan desafiante como lo es exclusión binaria ¿Quién lo ha visto salir antes? Natalie Caldonazzo y Alessandro Bacciano. Sophie se quedó sola dentro de la casa y durante la noche entró en crisis. Sin embargo, es cuestión de resistencia a solo dos semanas del objetivo final del reality show. Así lo anunció Alfonso Signorini 5 episodios faltantes Y todos estarán animados.

Después de casi 6 meses en el interior, Vippos ya está disponible desde el principio hasta septiembre. Están aislados dentro de la casa de GF Vip. Todos los competidores están comenzando a mostrar signos de fatiga, pero por ahora debemos mantener la mente despejada para jugar en el camino. Manila Nazzaro salió ilesa de la transmisión en vivo Anoche estaba tan feliz de salvar a Mirjana Trevisan. Ahora son una pareja casada, junto con Delia, quien expresa muchas dudas sobre Trevisan. Manila aún no ha logrado deshacerse de los sarcásticos apodos de las redes sociales que tanto la enfadaron, y parece que levantó un poco el codo hace unas horas.

Manila Nazzaro: “Estoy oficialmente borracha”

Después de la transmisión en vivo muy tarde, Vippos estaba alrededor de las 2:30 a.m. todavía comiendo y bebiendo. El director no tuvo tiempo de censurar una declaración de Manila Nazzaro: “Estoy oficialmente borracho” E inmediatamente los espectadores nocturnos de GF Vip se levantaron contra ella.

#gfvib Incluso Manila aparece como realmente es. Le tomó casi 6 meses pero al final… claramente está jugando su propia Gf con mucha estrategia. -Roberta 🐾❤🐾 (@RobyMargotLove) 1 de marzo de 2022

Parte del público sigue exterminando a la pobre Manila Esto se reanuda mal por unas pocas tazas. “Lavavajillas borracho”. Es lamentable que muchos otros Vippos beban más que ella y, a menudo, se entreguen a cortinas indecentes debido al alcohol. en este punto Nazzaro ha perdido sus precios Muchos esperaban que las transmisiones de Flash TV terminaran siendo eliminadas del juego.

miro hacia atrás #Jajajajajajajaja Después de parar. ¿Manila todavía está adentro?

¿Pero estás bien? – Michela de Matisse (@Michilotta) 1 de marzo de 2022

¿Pero Manila? Pero la televisión para deshacerse de él, ¿verdad? #Jajajajajajajaja – tuseicomeme (tuseicomeme) 1 de marzo de 2022

Manila Nazzaro podría no ganar el personaje de Gran Hermano Pero definitivamente fue una gran heroína de los reality shows. Si ella estaba dispuesta a irse de inmediato, a muchos espectadores les gustaría verla enisla famosadonde no hay platos que lavar y una corista puede cambiar esa parte del público que ya no la apoya.