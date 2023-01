Maneskin, en la prisión de Victoria en México: “¡Todo es culpa de Damiano!”

mala aventura Victoria de ÁngelisBajista pieles de hombreQue pasó unas horas en una habitación México.

Al ser detenida en el aeropuerto, no tuvo una experiencia agradable porque… damián davidEl líder de la banda.

¿El problema? El pasaporte del músico se perdió.

Victoria Describió lo sucedido en el documental. Película de viajes norteamericanapublicado en la pagina Luz de red Oficial pieles de hombre y habla de la gira estadounidense de la banda.

Maneskin, Victoria en una prisión mexicana

“Tengo que contarles esta triste historia que me pasó en México. En el aeropuerto llegamos al control de pasaportes, abro mi bolso y mi pasaporte no está. Al principio me quedé callado porque dije tanto, él estará aquí en el avión, ¿dónde podría estar? Revisamos el vuelo y después de 40 minutos viene un chico del aeropuerto y dice ven conmigo. Voy y me dice dame el teléfono y Nintendo.

estas son las palabras VictoriaLuego continúa su historia.

“Cuatro horas y media después, alguien viene a rescatarme y me voy a casa y todos me maldicen. Hoy me desperté y ese cog****e Damiano tenía mi pasaporte en su maleta, así que lo esperé en la celda durante 5 horas, ¡y mañana tengo que volver a la embajada!

