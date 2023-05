¡Manchester City-Inter en la final de Champions! Guardiola insulta 4-0 al Real Madrid | primera página

¡Manchester City vence al Inter en la final de la Champions! segunda vuelta semifinal nd, Inglaterra venció 4-0 al Real Madrid en el Etihad Stadium: bernardo silva débil en la primera mitad, Eder Militao marcó en propia portería y el objetivo Julián Álvarez Asistencia de Foden en la segunda mitad. Por lo tanto, Simone Inzaghi será desafiada en Estambul el 10 de junio. Pep Guardiolaque encuentra un archivo Victoria número 100 como entrenador en la UEFA Champions League. detener la pista Carlos Ancelottique disputó 191 partidos como técnico en Champions y se convirtió en el plusmarquista absoluto de la competición, desbancando a Sir Alex Ferguson (190).

primera mitad Guardiola confirma la plantilla de la ida, y Ancelotti despliega a Militao en defensa en lugar de Rudiger. Todo comienza desde la ciudad. El primer intento fue de Walker desde 20 metros, balón muy alto por encima del larguero, y mucho más peligrosa en el minuto seis es la incursión de Haaland, que también salta a Courtois, pero no encuentra compañeros en el área. Un minuto después, fue Rodri quien asustó al portero madridista con su derecha envenenada, que se fue desviada. Un auténtico bloqueo al equipo de Guardiola En el minuto 13 estuvo muy cerca de una ventaja: un pase cruzado desde la izquierda de Grealish, destaca Haaland, pero sobre el defensor, Courtois logra salvarlo todo con el cuerpo y la mano.. Un minuto después, Grealish atrapó a un Carvajal borracho y pateó desde la izquierda, pero el balón se fue por encima de la cabeza. En el minuto 19, De Bruyne intentó un tiro libre, pero su disparo se fue desviado. Courtois se afirmó como protagonista absoluto con otra parada brutal en el minuto 21: cabezazo de Haaland en un saque de esquina, el portero belga contrarreloj pero logró alcanzar y desviar el balón.. Pero en el minuto 23 Courtois también tuvo que rendirse: De Bruyne encontró el paso para Bernardo Silva, el portugués dominó con la zurda y remató a la red, el Manchester City 1-0 para coronar el inicio del dominio absoluto.. Los ingleses no pararon, y en el minuto 27 estuvieron cerca de doblar la ventaja con Haaland, control de izquierda y un remate de derecha muy violento. El Real Madrid da señales de reactivación en el 33 con Rodrigo de cabeza a Benzema, pero la salida rasa de Ederson anticipa al delantero francés. Un minuto después es casi una ecuación: vista desde la distancia Kroos, Ederson tocó levemente el balón, que pegó en el larguero. Sin embargo, el golpe no asusta a la ciudad que En el 37, su reacción fue contundente: el trabajo continuó por la izquierda, el remate de Gundogan lo rechazó Militao, y Modric se olvidó de Bernardo Silva, que volvió a la red con dos goles limpios y un doblete personal.. Y en el 45′ también busca grupo, pero el tiro es flojo y Courtois lo bloquea. Quien la salvó al minuto del tiro de Akanji de los defensores.

la otra mitad Arranca la segunda parte sin cambios, pero con un Real Madrid más agresivo: En el minuto 50, Alaba intentó ejecutar un tiro libre, pero Ederson detuvo un tiro libre maravilloso.. El ingenio de Carvajal le abre las compuertas a Gundogan, que sin embargo desperdicia la oportunidad. Ancelotti cambia con un movimiento brusco, sale Modric y entra Rudiger. Y en el 70′ todo se jugaba mandando al campo a Asensio por Kroos, con un remate frontal del Real Madrid. Sin embargo, los anfitriones aún están cerca de ser registrados: Gundogan inventa los tacones y pone cara a cara a Haaland con un derechazo de Courtois, pero el portero belga logra convertir el balón por encima del larguero Y para mantenerme a flote blancos. Pero nada pudo pasar en el minuto 76, cuando el City bajó el telón: una falta desde la izquierda de De Bruyne, un remate de Akanji que encontró al inocente Militao en la trayectoria desviado fuera del 3-0.. La afición entra en frenesí y el último trozo de control del partido, Mahrez (a Gundogan), Tchoameni, Lucas Vazquez y Ceballos a Camavinga, Carvajal y Rodrygo. Ederson quiere defender a toda costa la portería a cero y se opone a Benzema y Lucas Vázquez. En la final, De Bruyne salió a favor de Foden y Haaland Álvarez, que en el minuto 91 encontró el póquer definitivo en el vertical de Foden. Termina 4-0 en el Etihad Stadium: el Manchester City aplasta al Real Madrid y alcanza al Inter en la final de la Champions.