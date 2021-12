Madera golpeada en cantidades industriales, escolar Lozano e invitado ‘nunca dicen objetivo’

El día después de Nápoles – Empoli. Aproximación lenta y suave a la carrera. Solo Zelensky está tratando de cambiar el ritmo. Después de unos veinte minutos se vio obligado a irse. Y la luz se apaga. En su lugar Insigne, no dejará ningún rastro. El capitán se ha recuperado de una lesión y se nota. Ciertamente más divertido cuando se cuestionó a Politano en la segunda mitad.

El día después de Nápoles – Empoli. En la segunda mitad otra música. El blues eleva el centro de gravedad. Toscanos cerrados por la mitad, es una pena que no sean muy claros e inexactos en sus conclusiones. Luego Batatrac. Elmas pierde un balón trivial en el medio del campo. Deja Toscana y ocupan la esquina. Un disparo desde la bandera mostró el “nunca digas un gol” de Empoli. La reacción es instantánea y se estrella contra el eje que golpeó Pettagna. La diosa con los ojos vendados le había dado la espalda por completo al grupo de Spalletti. Un empate casi inmediato habría dado el impulso y el entusiasmo que podrían haber cambiado el curso del desafío.

El día después de Nápoles – Empoli. Aproximadamente media hora, Spalletti inició un torbellino de relevos. Tres en una ranura. Un Lozano cansado es llamado al banquillo, muy escolar y no en su mejor momento después de Demme y Mertens. Puede ser una coincidencia, pero en los últimos partidos, cada vez que el belga ha sido reemplazado, el destino de la carrera ha cambiado. Milán entró y reabrió una competición que parecía cerrada. Contra Sassuolo y Atalanta dejó al equipo por delante y ayer en igualdad de condiciones. De los atacantes, él es el único que tiene claras sus conclusiones, y ciertamente el más formidable para las defensas rivales.

El día después de Nápoles – Empoli. Lesiones, choques de madera con cantidades artificiales, algunos elementos definitivamente no están en las mejores condiciones, fatiga de la taza e inexactitud frente a la portería. Fueron muchas las razones que llevaron al Napoli a perder el segundo partido consecutivo ante Maradona y pasar del primer lugar al cuarto lugar. Tendremos que trabajar y presionar al grupo. El siguiente es un desafío importante y fascinante que los lleva de regreso a los grandes desafíos de finales de la década de 1980, cuando las Azores y los rossoneri dominaban la escena y competían por la supremacía. No había necesidad de emocionarse antes y no había necesidad de depresión ahora. El domingo por la noche, probablemente sepamos más sobre el papel que tomará esta temporada para los Azzurri.

Stefano Napolitano