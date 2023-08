Lukaku, visitante de la Juventus: en el Chelsea como jugador independiente en casa, con Arabia Saudí de fondo.

Un momento muy triste para Romelu Lukaku, que no aclaró su futuro a 20 días del final del mercado de fichajes. En las últimas horas, el Chelsea dijo que no al canje propuesto por la Juventus que habría incluido a Dusan Vlahović por temor a las elevadas sumas que pedía. señora mayor Para el serbio, ahora existe un gran riesgo de que el Big Rom se quede sin equipo.





“Lukaku sigue técnicamente en el Chelsea, que tiene contrato con él hasta 2026 por 10,8 millones de euros por temporada”, escribió. Gazeta -. Pero él no quiere saber más sobre el Blues, ni el equipo de Stamford Bridge quiere saber más sobre él. Tanto es así que ni siquiera tiene dorsal de pretemporada (su número nueve quedó vacante), tanto que entrena solo en el Cobham, lejos de los hombres que el entrenador Mauricio Pochettino está intentando armar un equipo. Se reanuda después de la peor temporada de la Premier League en la historia del club. Todavía no, tras perder a Christopher Nkunku durante los próximos cuatro meses, el Chelsea necesita un delantero, el técnico argentino piensa en traer de vuelta al Big Rom. De la misma manera que no consideraría pedirle la reincorporación al Chelsea: estaba bastante agotado para 2021-22, debido a un malentendido con el entonces entrenador Thomas Tuchel que también se reflejó en su inclusión en el equipo. Y quiere alejarse lo más posible de Stamford Bridge”.





Pero de momento no muchos equipos están interesados ​​en el delantero belga, pues el Chelsea lo valora en nada menos que 50 millones de euros y no baraja la posibilidad de una cesión. De momento, la única opción son los saudíes del club Al-Hilal, en los que el futbolista no parece querer pensar. Sin embargo, el mercado en Arabia Saudita cierra el 7 de septiembre: si no puede encontrar un lugar para quedarse en otro lugar pronto, Big Rom podría considerarlo una solución temporal. “Mientras tanto, la verdad sobre Lukaku es el triste papel de la separación en la casa.. aficionados Blues No lo soportan y esperan que se vaya lo antes posible, sin contagiar al nuevo equipo con su energía negativa, que, según Pochettino, debería ser absorbida por un cuenco lleno de limones que el técnico argentino guarda en su despacho. Ahora mismo, Big Rom está tan infectado con él, que prácticamente ha reducido a cero las publicaciones en las redes sociales. Regresó a Londres a mediados de julio, para empezar a trabajar por su cuenta en el centro de entrenamiento del Chelsea, con el equipo ya saliendo para la gira de pretemporada por Estados Unidos, pero en cuanto pudo se trasladó a Bruselas para entrenar. Ahora volvamos a Cobham. Y trabaja lejos del equipo por el que está fichando, esperando esa llamada telefónica para abrir un verano que se ha convertido en una pesadilla”.