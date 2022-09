Luciana Letizetto a Dominica Inn: Confesión después del acogimiento familiar

En el salón de domingo en Luciana Letizetto se dice a sí mismaque vuelve a la televisión para que hora es eso Fabio Fazio juega junto a su brazo derecho. La humorista turinesa revivió etapas clave de su vida y carrera, contando los pasos que la llevaron a la custodia de sus dos hijos, así como la alegría de tenerlos a su lado. Y entrando en lo más profundo de su propia vida, admitió que había vivido una vida momento dificilLa enfermedad aquejaba a nuestra familia.

El sarcasmo y la ironía que caracterizan Luciana Letizetto Da paso a una historia íntima. invitado en domingo en En el estudio de Mara Vinier, la comediante de Turín se adentró en el laberinto de su propia habitación y habló con el corazón abierto sobre una guardería. Los hijos de Jordan y Vanessa. “Tenía un deseo de maternidad -reconoce-, pero siempre he tenido esa actitud. Esa hospitalidad, hacer espacio en casa, en el corazón. Y experiencia de vivero Me pareció una experiencia hermosa, la idea de caminar parte del camino con un niño pequeño que no tenía una situación familiar tranquila”.

El miedo, que en un principio poseía una elección tan difícil, pronto dio paso a la acogida, al amor y al deseo de formar una familia: “estaba asustado. El problema de todo es el miedo que nos frena y nos impide hacer las cosas. Pero todo es difícil, nada es fácil en la vida. Así que creo que esta experiencia fue agradable para mí, que recomendaría a otros. Hay que ser flexible y tener paciencia”.

Luciana Letizetto Cumplió su anhelo de maternidad, y ahora disfruta del crecimiento de sus hijos: “Hay momentos en los que ella lucha más, no todo es fácil, pero creo que es complicado hasta para los niños normales. Es un momento tranquilo. Me dicen ‘ si’ cuando estoy con otros dicen ‘mamá’ les pregunté, y luego en un momento dijeron: ‘Tuvimos una madre en un momento’, por lo que no querían que las cosas se superpusieran.

El comediante compartió su experiencia en la guardería. Junto a David GrazianoHa sido su compañera de vida durante casi 20 años. a mi domingo en Recuerda una llamada telefónica de ellos refiriéndose a la custodia de los hijos y con el corazón abierto hablando de Fue un momento difícil para la pareja.: “Lo llamé y le dije: ‘Son dos, no uno’, porque pensamos en un niño. Me dijo: ‘Ojalá se estrelle el avión’. Se lo tomó enseguida muy bien. En cambio, salió bien”. Entonces tuvimos mala suerte, por desgracia. La enfermedad ha afectado a nuestra familia. Y entonces esto arruinó las cartas, y me dejaron lo suficientemente solo”.

david graciano Fue pareja de Luciana Littizzetto desde 1997 hasta el 2018, año en que la pareja se separó. Su nombre es conocido como música, después de que fue África une al baterista Así va la sesión del hombre de Vinicio Caposella. Su compromiso con el mundo de la discografía continuó Productor: Uno de los nombres notables con los que he trabajado es Annalisa.