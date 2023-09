Love Ghost y el artista mexicano FLVCKKA lanzaron nuevo sencillo “Haunted House”.

“Haunted House” es un gran himno underground para niños alternativos, con un ritmo impulsivo de BrunOG, nominado al Grammy Latino. La canción tiene letra tanto en inglés como en español y fue producida por Brunok en colaboración con el artista mexicano FLVCKKA.

La canción es un himno underground para almas selectas que buscan consuelo en sonidos alternativos. El ritmo es irresistible y la letra pinta un vívido paisaje emocional que es a la vez cautivador e inquietante.

“Haunted House” de Love Ghost es más que sólo una canción y un vídeo; Es una invitación a explorar un mundo de emociones, lenguajes y sonidos que trascienden fronteras.

Finnegan Bell de Love Coast actualmente está escribiendo y grabando en México con muchos artistas latinos, incluidos Don García, Ritorugai, Go Golden Junk, Feige I, Josu, Young Dube, Plunko y más. Entre los productores con los que trabajan en México se encuentran Sandra (último álbum de Santa Fe Clan), Brunoji (nominado al Latin Grammy) y SAGA. Hay más canciones por venir este año, incluyendo “Topman” con el artista afrobeat ghanés Kamido y “Do You Like Me Now” con el artista de nu metal Cinnamon Babe.