Los trenes de alta velocidad triplicaron nuestros viajes a París

¿Con ganas de París? Tour virtual para vencerlo y sentirte mejor

En los últimos años, París ha experimentado un fuerte descenso en las llegadas de turistas. Antes del Covid, también había motivos de seguridad por la amenaza de atentados terroristas que mantenían alejados a muchos visitantes. En definitiva, del primer destino del mundo a la retaguardia.

Últimamente parece estar de vuelta en la atracción como antes. definitivamente sobre Menos restricciones Y la confianza que los visitantes recuperan en los viajes en general y en París en particular, de la que todos hemos estado alejados durante tanto tiempo.

París en tren (alta velocidad)

Pero el pago para los italianos ciertamente fue proporcionado por la introducción de Nuevos trenes de alta velocidadque conecta nuestras ciudades con París en pocas horas. El primer Freccia Rossa se lanzó el pasado 18 de diciembre y se ha agotado (también por precios de lanzamiento a partir de 29€). Desde entonces, dos trenes cada día conectan Milano Centrale con la Gare de Lyon en París, con paradas en Turín y Lyon. En 6 horas y media llegas a la ciudad de las luces.

Según datos de Trainline, las reservas para la nueva línea Milán-París registradas en la plataforma son triplicado Desde el lanzamiento de Trenitalia, ha alcanzado un máximo de +216%. Está claro que el tren, como modo de transporte sostenible, seguro y cómodo (16% de los billetes comprados para los servicios de Trenitalia en clase ejecutiva y ejecutiva), es popular.

Desde que dejó la Freccia Rossa de Italia, el TGV “Grand Vitesse” de Francia ha relanzado las conexiones entre Italia y París con paquetes de bajo costo.

¿Qué hay de nuevo en París?

París Siempre es una buena idea, hay innumerables cosas que hacer y ver y definitivamente aún no las has visto todas. Ahora bien, también hay muchas novedades, por lo que la lista de lugares para visitar continúa. Después de siete años de restauración, él Museo de ClunyTotalmente dedicada a la época medieval y totalmente moderna.

en el corazón barrio LatinoNo solo es rico en tesoros, sino que también es uno de los últimos monumentos que dan testimonio de la arquitectura civil medieval en París.

Para los adictos a la moda, en París, la ciudad de la moda, hay algunos eventos imperdibles: el 60 aniversario del primer desfile de Yves Saint Laurent se celebra el 15 de mayo en seis museos parisinos, desde el Centro Pompidou hasta el Louvre, desde el Musée d’Art Moderne al Museo de OrsayDel Musée National Picasso de París al museo dedicado a él, Yves Saint Laurent Paris.

Si está de humor para las exposiciones, no se puede perder la exposición dedicada al 400 aniversario del nacimiento de Molière. La exposición “Molière, la fabrique d’une gloire nationale” se celebró en Espace Richaud en Versalles Hasta el 17 de abril.