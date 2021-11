¡Atención! Recientemente, se han retirado algunos lotes de pasta por riesgo de alergias. Eso es lo que es.

La cocina italiana es conocida y amada en todo el mundo. Hay muchos platos El modelo de nuestro país también se exporta al exterior, con cada región con platos típicos de la zona. De pizza a macarronesPor otro lado, hay muchos manjares que son capaces de agradar tanto a adultos como a niños.

Parece idéntico, en las estanterías de los supermercados encontramos muchos productos gracias a los cuales podemos ordenar nuestras mesas. En este sentido, es bueno saber que recientemente fueron Convoqué unos lotes de pasta en riesgo de alergia. ¿Pero qué es esto? Entremos en los detalles y averigüémoslo juntos.

Los fideos se sacan de los estantes por la presencia de mostaza: aquí está la marca y más

Cuando compramos productos alimenticios, es bueno prestar atención a sus propiedades, para no tener que lidiar con inconvenientes desagradables. Es precisamente en este ámbito donde diversas autoridades competentes acuden en nuestra ayuda e informan inmediatamente, por ejemplo, de una posible presencia Alérgenos.

En este sentido, la Ella mencionó las cadenas Famila y A&O Algunas pastas enteras orgánicas con la marca Natura Chiama Selex y las pastas Gragnano Igp con la marca Saper di Sapori Selex han sido retiradas recientemente debido a Presencia de alérgenos de mostaza.Todos estos productos se venden en paquetes de 500 gramos.

Entrando en detalles, fideos enteros orgánicos de marca Llamada de la naturaleza Elaborado por Newlat Food Spa en F. De Cecco Ruta 33, en Vara San Martino, en la provincia de Chieti. Mientras que Gragnano Igp Sapor de Saperi, de Premiato Pastificio Afeltra Srl, vía Roma 20, en Gragnano. Los tipos de pasta cubiertos por el retiro son los siguientes:

Como se indica en el mismo aviso de citación:Se notifica a los clientes que han comprado el producto y que lo han hecho Alergia a la mostaza y devuélvalo al punto de venta para su reembolso“. Sin embargo, no hay problemas para las personas que no son alérgicas a la mostaza, que pueden consumir de manera segura los productos en cuestión. Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que productos similares de diferentes lotes no están sujetos a retiro del mercado”. Se puede utilizar de forma segura.