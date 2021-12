Los trabajadores de primera línea describen los síntomas que observaron en la última ola de Covid

Los médicos de todo el país se enfrentan La última ola de Covid-19 Estuches led variante omicron altamente contagiosa, tiene un mensaje directo basado en lo que ven en sus salas de emergencia: las vacunas y los refuerzos tienen un efecto positivo.

“La tendencia general que estoy viendo es que si te impulsan y obtienes Covid, terminarás en el peor de los casos. Malos síntomas del resfriado. “No era como antes, cuando tosía, no podía pronunciar oraciones y le faltaba el aire”, dijo el Dr. Matthew Bay, médico de emergencias en Mount Sinai Queens en la ciudad de Nueva York.

“Obviamente, hay excepciones, como si comienzas con un sistema inmunológico muy débil, tu respuesta inmunológica no será tan fuerte con el refuerzo. Pero en la persona promedio, el refuerzo definitivamente marcará la diferencia, que es lo que veo”.

Joseph Farron, jefe de servicios de cuidados intensivos y la unidad Covid-19 del United Memorial Medical Center en Houston, dijo que de los casi 50 pacientes ingresados ​​en la unidad Covid del hospital en las últimas cuatro semanas, el 100 por ciento no ha sido vacunado.

Dijo que los pacientes que necesitan ser hospitalizados generalmente tienen “dificultad para respirar, fiebre alta y están deshidratados como locos”. Aquellos que no están vacunados, dijo, “tienen más enfermedades. Lo que quiero decir con más enfermedades es más neumonía, no solo un poco de neumonía, tienes mucha neumonía”.

“Las personas que vienen sin vacunar tienen una carga de enfermedad mucho mayor en los pulmones que las que han sido vacunadas”, dijo.

Mientras tanto, dijo, los que recibieron la vacuna de refuerzo “casi volvieron a la normalidad” en varios días. Añadió que quienes no recibieron la dosis del fármaco “todavía se sienten enfermos después de una semana o una semana y media más o menos”.

Craig Spencer, director de medicina de emergencia global del New York-Presbyterian / Columbia University Medical Center, dijo que los pacientes que recibieron una dosis de refuerzo aún pueden tener síntomas como dolor de garganta, mucha fatiga y dolores musculares. Aquellos que fueron vacunados pero no recibieron el medicamento “se veían peor, parecían sentirse muy mal. Pero, nuevamente, no necesitaban ser hospitalizados”.

“No veo a personas que hayan recibido dos dosis y un estimulador a quienes realmente les falte el aire”, dijo. “Simplemente no sucede”.

Dijo que los que fueron vacunados pero no recibieron una dosis de refuerzo mostraron síntomas como más tos, fiebre y fatiga que los que recibieron una dosis de refuerzo.

Mientras tanto, Spencer dijo casi todo El paciente que vio que necesitaba ser ingresado no estaba vacunado.

“Nos enteramos de que ha habido muchas presentaciones de esta enfermedad, que no han cambiado. Lo que sí ha cambiado es que sabemos que quienes han sido vacunados tienen menos probabilidades de que terminen atendiéndome en el hospital y necesiten ser ingresados. Eso es seguro.”

La nueva variante de omicron continúa propagándose rápidamente en los Estados Unidos, representando alrededor del 58 por ciento de todos los casos nuevos de Covid para la semana que termina el 25 de diciembre, según el datos De los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La evidencia preliminar indica Que para la mayoría de las personas, al menos para aquellos que están familiarizados con sus vacunas Covid, Omicron parece tener menos probabilidades de causar una enfermedad grave.

Un pequeño estudio de los CDC se publicó el martes. Sugerir personas que hayan tenido Covid y que se infecten de nuevo más tarde Las personas con Omicron pueden tener menos síntomas que durante su primer ataque con el virus.

Y la semana pasada Informes En el Reino Unido, se descubrió que las personas que tenían oomicrones en noviembre y diciembre tenían dos tercios menos de probabilidades de ser hospitalizadas, en comparación con la variante delta.

Los médicos aún enfatizan la importancia de vacunarse y recibir un refuerzo, incluso si el omicron parece tener menos probabilidades de causar una enfermedad grave que Delta.

“Especialmente para las personas mayores de 50 a 55 años, y cualquier persona con afecciones médicas subyacentes, sabemos que puede reducir la probabilidad de que necesite ser hospitalizado por una enfermedad grave de Covid”, dijo Spencer.

Para aquellos que son más jóvenes o que no tienen condiciones médicas subyacentes, dijo: “Si puede prevenir la infección en las personas más jóvenes, es de esperar que pueda prevenir la infección en las personas mayores o sus abuelos o padres o las personas que ven y con quienes se relacionan, especialmente durante las vacaciones”. . ”.

“Así que creo que, desde el punto de vista de la prevención y el control de infecciones, es muy importante recibir una dosis de refuerzo en las personas más jóvenes, así como el beneficio en términos de enfermedad grave”, dijo.