“Los rusos no volverán aquí” – Corriere.it

Desde francesco battistini

Las tensiones están aumentando entre Ucrania y Rusia. El frente pasa cerca de la fábrica destruida en 1986, que Kiev quiere fortificar: “No importa si la zona está contaminada, esto también es Ucrania. Hay mil razones por las que los rusos no deberían volver a entrar”.

quien nos envio



Ivankiv (Chernóbil) – No guardes en ningún lugar, en un bosque de abedules y alisos cubiertos de nieve. Para proteger a nadie, cerca de las casas demolidas. Defender una patria intocable: es intocable, porque es mejor no tocarla para nada. bajo la inscripciónChernóbil Excursiones. dedo en el gatillo; Además, no vamos. Desde diciembre, la carretera ha estado cerrada. Hay una Bielorrusia allí. Y hace unos diez kilómetros, fue reactor. Un cerco de 75.000 soldados patrullando una distancia de 1.100 kilómetros desde la frontera. 145 kilómetros cuadrados de área restringida. Especialmente la Pompeya post-atómica que el mundo quisiera olvidar, pero que ningún ucraniano puede ignorar. “No importa si es un desierto o una zona contaminada”, ordenó el Ministro de Defensa: “Esto también es Ucrania. Hay mil razones por las que los rusos no han vuelto a poner un pie en él”.