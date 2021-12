Los mejores videojuegos de 2021 para donar en Navidad

I Videojuegos I regalos de cumpleaños Perfecto que nunca pasa de moda. Si ha tenido que dar los últimos obsequios, aquí tiene una idea que causará una buena impresión en el destinatario o destinatario. Este año también se lanzaron muchos títulos hermosos para todas las plataformas. Si no tienes idea de qué juego quieres dejar, no hay problema. Hemos compilado una lista Los mejores videojuegos de 2021 disponible para mi PlaystationY X-BoxY computadora mi Interruptor de nintendo. En su mayor parte, estos son apodos muy comunes; antes de comprar, asegúrese de que la persona a la que se los está dando no haya jugado con ellos.

¿Necesitas otras ideas para regalos? Aquí está nuestra guía completa de regalos de Navidad 2021:

Regalos de Navidad: mejores videojuegos 2021

Comencemos nuestro resumen de videojuegos para donar esta Navidad con títulos para consolas Xbox, PS y PC, ya sea en plataformas o exclusivamente para una u otra:

Halo Infinite (Xbox One / S, Xbox Series X / S)

Forza Horizon 5 (Xbox, PC)

Ratchet and Clank: Rift Apart (PS4 E5)

Regreso – PlayStation 5

Juego Tales of Arise (PS4 y PS5)

Resident Evil Village (Xbox, PS)

Hitman 3 (PS, Xbox)

Deathloop (PS5, PC)

Se necesitan dos (PS, Xbox)

Psychonauts 2 (Xbox, Windows, PS4)

Guardianes de la galaxia de Marvel (PS, Xbox y PC)

Aquí, en cambio, encontrará los mejores juegos de 2021 para aquellos que tienen Interruptor de nintendo:

Super Mario 3D World + Bowser Fury

Superestrellas de Mario Party

Metroid pavor

Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise

Super Mario 3D All Stars

pokemon perla brillante

La leyenda de Zelda: Breath of the Wild

Monster Hunter Rise

Just Dance 2022

Nickelodeon All-Star Brawl (también disponible para PS4, PS5 y Xbox Series X)

nuevo complemento de pokemon