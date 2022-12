Los jóvenes artistas Geordi y Rebecca de Fermo representarán a Italia en México

5′ de lectura

– DESCATALOGADA – Giordi Friscolanti y Rebecca Antognozzi, dos artistas veinteañeros pero ya con un buen currículum, fueron invitados a exponer en la Exposición Colectiva Internacional “La Bella Italia” en Monterrey (México) en febrero. A ellos se unieron las ya establecidas artistas de Fermo Lorena Masucci y Barbara Donici. También crearon la marca GR para sudaderas con capucha y camisetas.

Desde “Fermo Activo” vía Roma a México, vía Marcuta y Florida: Dos pintores muy jóvenes (él es hijo de un artista) se admiran y pueden triunfar. En Lusignano quedaron octavos entre cien participantes.

Invitado a exponer no solo a nivel local sino también en exposiciones de importancia internacional. En octubre sus obras estuvieron en Florida, y en febrero expondrán en México.

Mientras tanto, desde ayer estoy en Roma, en el Palazzo Colonna, para una exposición conjunta llamada “Belle Epoque”, inaugurada esta tarde (cartel abajo) con la madre de Geordi y una artista, Lorena Masucci.

Se dice que “la unión hace la fuerza” y en este caso cuatro manos hacen una obra.

Geordi Friscolandi y Rebecca Antognozzi Querían combinar no solo su pasión por el arte, sino también lienzos y colores, combinando sus ideas y pinceles en un solo lienzo para crear obras de arte.

Geordi heredó su interés por el arte de su madre, Lorena Masucci, pintora, quien más tarde contribuyó a su educación y la de Rebecca, junto con su maestra, la profesora Lucia Postacchini, en el Instituto de Arte Preciotti en Fermo..

En 2008, a la edad de 8 años, Geordi participó en la VI Marcutiana dei Painters, concurso de arte “La Palma de Oro” en Marina Palmas y ganó una medalla.

Por ahora, la pintura es de gran interés, tanto para los alumnos de la Universidad de Urbino como para las Facultades de Letras: Farmacia y Química.

Geordie y Rebecca comenzaron un nuevo viaje artístico juntos hace dos años. Creando obras pictóricas y no pictóricas, trascendiendo sus conceptos, lienzos y colores para crear una obra creada a cuatro manos, presentando y presentando sus obras en agosto 2021 “Pasado y futuro”Acrílico sobre lienzo, 80×100, en una exposición previa de tres días en el “Festival de Arte de Perugia”.

Con el mismo trabajo participarán en “Fermo Ativo” en agosto de 2021.

Su gira continúa el 5 de septiembre de 2021 en Appignano (MC) con Villa Forano y Opera “Colores del vino”Acrílico sobre lienzo, 50×60, Victoria 3er lugar.

Los días 16 y 17 de octubre de 2021, llega el segundo estreno de Lusignano (AR) con la obra “El encanto del pueblo de Lusignano”. “Amor en Lusignano” Acrílico sobre tela 70×90 ganaron un premio8vo lugar de cien participantes.

En marzo de este año participaron en el grupo de arte “No pisotees mis sueños” organizado por el artista con la obra “No dejes de soñar”. Isabella Serralio “Postre de Chocolate” en la Sala Castellani en Porto San Giorgio y en la sala de reuniones del municipio de Monte Urano, luego en el concurso de pintura en Borgo San Dalmaso (CN). “Amor en Lusignano”.

En abril participan en pintura extraordinaria y luego crean la obra en Cantaloupe di Bevacna (BG). “Canción del lobo”.

De julio a octubre exhibieron ambas obras “Colores de vino” y “Canción del lobo” “Exposición Nacional de Arte Montesilvano 2022” en la Galería de Arte Meeting de Fabrizio Serafini en Montesilvano (PE) y, aún en la misma ciudad de Abruzzo, pintaron esta obra “Bajo el paraguas”; Permaneciendo en Abruzzo, en agosto participaron en el espectáculo nocturno extemporáneo “Extemporaneous 2022” en Teramo.maternidad‘”.

Entonces comienza otro camino creando simultáneamente, con sus creaciones, un Ropa de marca de moda y arte con su logo GR (sudaderas, camisetas, etc. etc.) No solo para los jóvenes, sino también cosas con sus pinturas que siempre puedes encontrar en el laboratorio de Fermo en Corso Cephalonia “Caminos de Colores”.

En septiembre, no se perdió la pintura de emergencia “De Sibillini al mar tras los pasos de San Francesco” en el Convento de Forano en Appignano di Maserata.Cerámica-arte”, victoria 3er lugar en categoría juvenil.

Después de mucho esfuerzo, Geordi y Rebecca capturan Roma Allí, en septiembre, se exhibió la obra “Maternidad” en una muestra colectiva del director artístico Tomás San Sebastiano. Miguel Crocito En presencia del escritor. Rosario Sproveri y crítico de arte e historiador Francesco Gallo Massio. En la capital, en octubre, exhibieron algunas de sus obras en una pequeña exposición privada en Destacio-Porta Futuro, bajo la dirección artística, gracias al director artístico Michael Crocito. Donatella Galli y Maurizio Poseschi Galeristas, crítica Rosario Sproveri.

Tras la victoria en Roma, Geordi y Rebecca vuelan al extranjero En Florida: a partir de octubre de 2022 Acompañaba a la delegación italiana una obra titulada “Los colores del vino”. Fitsey en el condado de Broward, organizado por la Dra. Romina Nicoletti y el director artístico Michael Crocito. (Foto abajo).

En febrero de 2023, junto a las artistas de Fermo Barbara Donici y Lorena Masucci, invitadas por Francesco González, Fermo e Italia estarán representadas en la exposición internacional conjunta “La Bella Italia” en Monterrey (México). Obras tituladas “La dolce vita” con dos de ellas (Foto abajo) y “Turistas en Roma”, inspirada en la película homónima de Fellini.

¿Cómo se dice en estos casos? ¡En Mayora!

