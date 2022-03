“¡Los hinchas del Inter son los hinchas más bonitos del mundo! Me hacen sentir como en casa”

wesley schneiderun elemento básico de la trilogía del Inter, fue incluido oficialmente esta noche en el Salón de la Fama de los nerazzurri.

Para la ocasión, el ex futbolista holandés estuvo presente en San Siro con el Inter Salernitana, y en la previa del partido habló ante los micrófonos deportes de cielo.

Wesley Sneijder, Inter de Milán

Estas son sus palabras:

“Regresé después de 8 años y también vi algunos cambios en el campo. Estoy muy feliz de haber encontrado gente que no he visto en mucho tiempo y estoy aún más feliz con el premio que recibiré. Para ganar necesitas un equipo y no somos individuos sino un grupo real. Mo me llamó mil veces porque quería un número 10 e inmediatamente me sentí confiado. A diferencia de otros con los que he jugado, este era un equipo real”.

“Calhanoglu hace muchas cosas buenas, juega bien y hace que el equipo juegue bien. Vemos que todos trabajan para los demás, Ganaron el Scudetto el año pasado y ahora pueden hacerlo. Además, lo están haciendo bien en la Champions League. Dumfries tuvo problemas al principio, ahora se está adaptando y está haciendo un gran trabajo, alguien como él se lo estaba perdiendo”.

Schneider cariño para la afición:

“Ahora tengo un equipo de bajo nivel en Holanda y soy el jefe allí como Moratti. Trabajo en el fútbol y viajo mucho”. Los hinchas del Inter son los hinchas más bonitos del mundo y me hacen sentir como en casa”.