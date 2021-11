Los familiares vacunados pueden disfrutar del Día de Acción de Gracias sin máscara; 4 millones de trabajadores federales se enfrentan a la puesta en servicio el lunes. Actualizaciones de COVID-19 en vivo.

El Dr. Anthony Fauci dijo el domingo que los miembros de la familia completamente vacunados pueden disfrutar “absolutamente” de las vacaciones juntos en el interior sin usar máscaras a pesar de las altas tasas de infección en la mayor parte del país.

“Claro … eso es lo que voy a hacer con mi familia. Eso es lo que creo que la gente debería hacer … Vacúnate y podrás disfrutar de las fiestas con mucha facilidad”, dijo Fauci en el programa State of the Union de CNN.

Fauci, el asesor médico en jefe del presidente Joe Biden, dijo que las vacunas de refuerzo no son necesarias para la vacunación completa, pero los funcionarios de salud pública continúan monitoreando los datos.

“Obviamente, las vacunas en sí siguen siendo muy efectivas, pero desea asegurarse de que la durabilidad de esa protección sea más prolongada”, dijo Fauci. “Sabemos que ninguna vacuna dura para siempre”.

Fauci instó a los estadounidenses no vacunados a que se vacunen y ayuden a prevenir una nueva ola “peligrosa” de infecciones durante la temporada navideña. Después de semanas de disminución constante, las nuevas infecciones están aumentando en 38 estados. Dijo que alrededor de 60 millones de estadounidenses elegibles aún no han sido vacunados.

“Esto no solo es peligroso y hace vulnerables a las personas no vacunadas, sino que también se extiende a las personas vacunadas”, dijo Fauci.

Un letrero afuera de un hospital anunciando una prueba de COVID-19 en la ciudad de Nueva York.

También en las noticias:

La orden de emergencia de Mississippi relacionada con el coronavirus ha expirado, y el gobernador republicano Tate Reeves citó un aumento en el número de vacunas y una disminución de las hospitalizaciones.

► Casi 6,100 personas al día ahora se están haciendo la prueba de COVID-19 en el estado de Nueva York, un 22% más que a principios de este mes.

►Un juez federal en Rhode Island podría fallar esta semana a pedido de algunos trabajadores de la salud para bloquear el requisito del estado de que las personas en la profesión médica estén completamente vacunadas contra el coronavirus.

Los datos muestran que la protección de la vacuna comienza a desaparecer después de aproximadamente seis meses. La buena noticia es que las vacunas de refuerzo de COVID-19 ahora están disponibles para todos los adultos en los Estados Unidos. Debería saber acerca de los reforzadores.

Números de hoy: Estados Unidos ha registrado más de 47,7 millones de casos confirmados de COVID-19 y más de 771.000 muertes. Según datos de la Universidad Johns Hopkins. Totales mundiales: más de 257 millones de casos y 5,1 millones de muertes. Más de 195,9 millones de estadounidenses (el 59% de la población) se han vacunado por completo, Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

📘 Qué estamos leyendo: Los gobiernos que adoptan la opción de las pruebas en lugar de la vacunación obligatoria creen que crea un entorno de trabajo seguro y les da a los empleados reacios a optar por no recibir la vacuna. pero es caro.

📘 Qué estamos leyendo: Los gobiernos que adoptan la opción de las pruebas en lugar de la vacunación obligatoria creen que crea un entorno de trabajo seguro y les da a los empleados reacios a optar por no recibir la vacuna. pero es caro.

Disney suspende temporalmente su política de vacunación obligatoria para alinearse con la nueva ley de Florida

Walt Disney World ha detenido temporalmente la autorización de una vacuna COVID-19 a los empleados después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmara una serie de leyes restrictivas la semana pasada para penalizar a las empresas que no permiten a los trabajadores optar por no cumplir con los requisitos de la vacuna. Disney dijo que más del 90% de los “miembros del elenco” de Disney World han sido vacunados. Ignorar la ley puede ser costoso: multas de hasta $ 50,000 por infracción para las grandes empresas y $ 10,000 para las pequeñas empresas. Antes de la pandemia de COVID-19, Disney World tenía más de 70.000 trabajadores.

“Creemos que nuestro enfoque de las vacunas obligatorias fue el correcto, ya que continuamos enfocándonos en la seguridad y el bienestar de nuestros miembros del elenco e invitados”, dijo Disney en un correo electrónico. “Nos ocuparemos de los desarrollos legales según corresponda”.

Karl Tobias, presidente de Williams en la Facultad de Derecho de la Universidad de Richmond, le dijo a USA TODAY que las impugnaciones legales a la ley de Florida podrían llevar meses o más. Tobias dijo que un tribunal federal ha mantenido el estándar de emergencia de OSHA que podría haberse adelantado a la ley de Florida, y que los litigios de la corte de apelaciones pueden no resolverse hasta 2022, después de lo cual el caso puede apelarse ante la Corte Suprema de EE. UU.

Buttigieg: La autorización no recortará a los empleados de la TSA durante la fiebre del viaje de Acción de Gracias

Alrededor de 4 millones de trabajadores federales deben ser vacunados antes del lunes según la orden ejecutiva del presidente destinada a detener la propagación del coronavirus. Eso incluye a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte que trabajan en los aeropuertos de todo el país durante la fiebre de los viajes de Acción de Gracias. Pero el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, le dijo a NBC “Conoce a la prensa” Esto no supondrá ningún problema. Casi el 99% de los trabajadores han sido completamente vacunados, están en proceso de hacerlo o han solicitado una exención. Buttigieg agregó que las personas que no cumplen con los requisitos no son retiradas inmediatamente de sus trabajos.

“Desde una perspectiva federal, ya sabes, la fecha límite es mañana, eso no es una meseta”, dijo Buttigade. “Es parte de un proceso para garantizar que todos los miembros de la fuerza laboral federal estén seguros”.

Nuevas infecciones aumentarán antes de las vacaciones de Acción de Gracias

Mientras los estadounidenses se preparan para un segundo Día de Acción de Gracias por la pandemia de coronavirus, el virus se está llamando a más mesas. Los casos parecen estar aumentando en 38 estados semana a semana, según un análisis de USA TODAY de los datos de la Universidad Johns Hopkins. Este número puede ser algo confuso debido a la interrupción de las pruebas en el Día de los Veteranos. Pero los hospitales en 36 estados informaron más pacientes con COVID-19 que la semana anterior, 30 estados recibieron más pacientes con COVID-19 durante la última semana y 29 estados tienen más pacientes en camas de cuidados intensivos. Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que 2,364 condados, o aproximadamente las tres cuartas partes de ellos, muestran altos niveles de transmisión comunitaria. Solo 92 condados tienen niveles bajos.

Una señal más brillante: el año pasado, los EE. UU. Reportaron alrededor de 1.2 millones de casos en la semana hasta el 20 de noviembre, y este año el número llegó a 650,000.

– Mike Stock

La nueva ley COVID de Tennessee está de vuelta en los tribunales

Tennessee continúa insinuando que las máscaras no funcionan, y el trabajo de mantener a los niños a salvo del COVID-19 en las escuelas es individual y no social, según los argumentos legales en un tribunal federal. El juez Waverly Crenshaw está decidiendo si emitirá una orden judicial preliminar para bloquear una nueva ley estatal que prohíbe a las escuelas implementar mandatos de máscaras, excepto en casos extremadamente raros. Esto se produce inmediatamente después de otros tres casos en todo el estado, uno en Crenshaw Court, con respecto al enfoque del estado hacia los disfraces escolares.

El estado argumenta que con la llegada de las vacunas, una mayor disponibilidad de pruebas en el hogar y algunas opciones de tratamiento prometedoras, los padres tienen la opción de encontrar una manera de enviar a sus hijos a la escuela, o no, sin afectar a los demás. Los padres de ocho niños discapacitados, demandantes en la demanda, argumentan que la escuela no equivale a decidir quedarse en casa y no asistir a una fiesta de cumpleaños. Lee mas.

– Maria Thames, Nashville, Tennessee

El Departamento de Defensa envía enfermeras al norte de Colorado inundado

La escasez de trabajadores relacionados con COVID en Colorado es tan grave en UCHealth, que un equipo de respuesta médica de aproximadamente 20 enfermeras, proveedores de servicios, terapeutas respiratorios y administradores serán del Departamento de Defensa. Fue publicado en Poudre Valley Hospital a principios de esta semana. El equipo permanecerá durante aproximadamente un mes para apoyar al personal del hospital y a los pacientes y mitigar los desafíos de capacidad y personal, según un comunicado de prensa. Hasta el jueves, UCHealth tenía 373 pacientes con COVID-19 en todo el estado; 99 de ellos estaban en UCHealth Hospitals en el norte de Colorado, según el sistema de salud.

“Estamos muy agradecidos de que este equipo nos ayude a brindar una atención excepcional en el norte de Colorado”, dijo Kevin Unger, director ejecutivo de UCHealth Northern Colorado, en el comunicado. “Anticipamos este apoyo adicional y los otros planes que ya tenemos ayudarán a hacer una gran diferencia”.

Pat Ferrer, Fort Collins, Colorado

Contribuyendo: The Associated Press

