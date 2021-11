Explora mundos misteriosos en The Hunt for Planet B

los El nombre del telescopio no está exento de controversia. y muchos todavía esperan que la NASA lo cambie.

Webb está listo para ayudarnos a comprender los orígenes del universo y comenzar a responder preguntas clave sobre nuestra existencia, como de dónde venimos y si estamos solos en el universo.

¡Oh, los lugares a los que Webb irá! El telescopio observará diversos objetos, como estrellas y galaxias en el universo distante y planetas en nuestro sistema solar, pero muchos asocian a Webb con exoplanetas.

El observatorio está configurado para observar el sistema TRAPPIST-1, que incluye siete exoplanetas del tamaño de la Tierra que orbitan una estrella enana fría a unos 40 años luz de distancia.

Pero los astrónomos también están interesados ​​en investigar otros exoplanetas misteriosos, como aquellos entre los tamaños de la Tierra y Neptuno. No existe un planeta conocido como este en nuestro sistema solar, pero es el exoplaneta más común en nuestra galaxia. Ahora, los científicos quieren saber cómo se formaron.

Los científicos están de acuerdo en que para la humanidad probablemente no habría un planeta B. Debemos hacer todo lo posible para cuidar la tierra porque dicen que es El único mundo para nosotros.

Pero mirando hacia el futuro, es una pregunta que desconcierta a los astrónomos: si el Planeta B existiera, ¿cómo sería?

Algunos creen que será un verdadero gemelo de la Tierra ya que la vida se está formando de la misma manera que se forma aquí.

Otros esperan que aprendamos que la vida se puede moldear de muchas maneras. Al observar la diversidad de exoplanetas alrededor de diferentes tipos de estrellas, esto no parece tan descabellado.

Si ha estado trabajando desde casa durante la pandemia, es probable que su mascota se haya acostumbrado a pasar un buen rato, lo que hace que la ansiedad por separación sea más difícil una vez que regrese a la oficina.

Elena Herskij Douglas, profesora de interacción animal-computadora en la Universidad de Glasgow en Escocia, se propuso cambiar eso con su DogPhone. A diferencia de otras tecnologías para mascotas, DogPhone permite que los perros llamen a sus dueños.

Es hora de ir a la zona del crepúsculo: las del océano. Esta región, antes de que la luz del día dé paso a la oscuridad permanente de las profundidades del mar, es tan misteriosa para nosotros como el espacio.

Cuanto más aprenden los investigadores, más se dan cuenta de que los animales que viven en ellos desempeñan un papel importante en la regulación del clima de la Tierra. Aquí, criaturas hermosas y exóticas migran hacia arriba y hacia abajo todos los días.

Esta zona cuenta con un defensor sorprendente: el director James Cameron.

Eche otro vistazo:

