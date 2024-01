Los extractos de préstamos bancarios revelan los engaños de Meloni sobre ganancias extras

En una entrevista con Nicola Porro en Rete 4, Giorgia Meloni reiteró la hipótesis de que la negativa del gobierno a gravar los beneficios adicionales de los bancos habría impulsado la concesión de nuevos préstamos a familias y empresas. Sin embargo, los datos de ABI contradicen al Primer Ministro. Revela cómo los márgenes de interés para las instituciones de crédito continúan aumentando después de que el gobierno cambia su posición sobre el impuesto. Ingrese el nuevo canal whatsapp Por Fanpage.it

Invitada del programa Mediaset Quarta Repubblica, la primera ministra Giorgia Meloni volvió a hablar del impuesto sobre los beneficios adicionales de los bancos. Como efectivamente ocurrió durante la rueda de prensa celebrada a finales de año, Meloni defendió la retirada del gobierno ante este tema Definió la selección del ejecutivo como un proceso en el que todos ganan para el Estado. Pero lo que lo contradice son los datos publicados por el propio Abe, la Asociación Bancaria Italiana.

Como se sabe, tras el lanzamiento en agosto de un impuesto sobre los márgenes de intereses -definido como injusto- impuesto por los bancos durante 2023, la mayoría de centroderecha cambió de dirección en septiembre, modificando la norma en el Parlamento. Con la nueva fórmula, como alternativa al pago del impuesto, las entidades pueden optar por destinar un monto equivalente a dos veces y media lo que deben a sus reservas de capital. claramente, Todos los grandes nombres del mundo del crédito decidieron guardar dinero en sus barrigas, En lugar de pagar impuestos.

Sin embargo, según Meloni, la operación fue todo un éxito. De hecho, al asignar dinero procedente de beneficios adicionales – como dijo el Primer Ministro en televisión – el banco se vuelve más capitalizado y por tanto “puede dar más crédito. Así que no sólo ayuda a la economía, sino que obtiene más beneficios y, por tanto, paga más impuestos”. Meloni concluyó su discurso diciendo: “Para el Estado, es un proceso en el que todos ganan y de todos modos obtendremos el dinero”. Pero, ¿son realmente así las cosas?

Mal crédito y registro de ganancias adicionales

Ahora mismo, ese no parece ser el caso, al menos no todavía. Para los números que mi padre publicóLa asociación que reúne a los bancos italianos. Como se mencionó anteriormente, el cambio en la regla del dividendo adicional llegó en septiembre de 2023. Sin embargo, en los meses siguientes El crédito otorgado por los bancos no aumentó, al contrario. Los préstamos totales en octubre de 2023 disminuyeron un 3,7% respecto al mismo mes del año anterior. En noviembre se registró un -3,5 por ciento interanual. En diciembre, un -3,9 por ciento, para un importe total de préstamos equivalente a 1.669,6 millones de euros, es decir, menos que en agosto y septiembre de 2023, meses en los que la mayoría hizo alarde de la versión original del impuesto, sin alternativas al impuesto.

Las cosas están cambiando poco, incluso centrando la atención únicamente en el sector privado. esto también, El rendimiento de los últimos meses de 2023 es todo inferior al del año anterior: -3,1 en octubre y -3,2 en noviembre y diciembre. El volumen de préstamos concedidos a particulares en diciembre ascendió a 1,428 millones de dólares, menos que en agosto y septiembre. Lo mismo ocurre con el crédito a los hogares de empresas no financieras: -3,2% en octubre de 2023 respecto a 2022, -3,0% en noviembre, -2,2% en diciembre. En este caso, el volumen total de préstamos en el último mes del año, que ascendió a 1,296 mil millones, es mayor que en septiembre, pero menor que en agosto. No sólo eso, en octubre se alcanzó la cifra más baja de todo el año 2023.

Así, por el momento, no hay ningún efecto de impulso sobre el crédito anunciado por Meloni, del mismo modo que no hay ingresos adicionales posteriores para el Estado. De hecho, en los últimos meses de 2023, casi todos los indicadores muestran una contracción respecto a la primera parte del año. Por otro lado, como muestra el documento de ABI, la demanda de nuevos préstamos también sigue siendo débil debido a la crisis. Las tasas de interés se mantienen cerca de niveles récordcon una media de 4,76 en diciembre para los préstamos a familias y empresas, en líneas generales en línea con el mes anterior.

Ante este débil mercado crediticio, Lo que continúa son los beneficios extra para los bancos, Aquellos a los que el gobierno esencialmente ha dejado de gravar. En agosto de 2023, cuando Meloni decidió intervenir, la diferencia entre los tipos de interés solicitados sobre los préstamos y los pagados a los clientes en cuentas corrientes y otras formas de financiación era igual a 157 puntos. En los meses siguientes, el margen se amplió aún más a favor de las instituciones: 187 puntos en septiembre y 192 en octubre y noviembre. En diciembre, el índice superó la barrera de los 200 puntos, alcanzando los 220. Un aumento significativo del margen de intereses y de los consiguientes beneficios, por el que las instituciones no pagarán ni un euro, pese a las tesis de Meloni.