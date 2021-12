Los expertos revelan cuántos pasos debe seguir en un día para perder peso

Si sigue sus pasos usando un archivo Rastreador de fitness portátil O a través de su teléfono, saber cuánto caminó en un día puede ser una herramienta muy útil para perder peso. Muchos de nosotros nos sentamos la mayor parte del día, lo que eventualmente puede obtener un archivo Efecto negativo en nuestro cuerpo y cerebro.. Sin embargo, caminar y seguir sus pasos todos los días puede reducir los riesgos para la salud, como Enfermedad cardíaca, diabetes tipo 2 y rigidez de las articulaciones. caminar constante Incluso puede ayudarlo a perder peso.. Pero, ¿cuánto necesita caminar realmente para cosechar las recompensas de la movilidad?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten contra un estilo de vida sedentario, sedentario y Recomendar 150 minutos por semana de actividad física de intensidad moderada o 75 minutos por semana de actividad de alta intensidad. En otras palabras, es mejor estar activo durante 30 minutos al día, cinco días a la semana. Para obtener beneficios adicionales para la salud, los CDC recomiendan duplicar este objetivo y composición en hasta 300 minutos por semana de intensidad moderada o 150 minutos de actividad física de alta intensidad.

¿Cuántos pasos debes caminar al día para adelgazar?

POPSUGAR habló con Laura Arndt, entrenadora personal certificada por NSCA y directora ejecutiva de matriarca, una aplicación de salud y bienestar para mamás, que nos ayuda a dividir las recomendaciones de los CDC en pasos. Arendt dijo que una caminata rápida de 30 minutos puede hacer que la mayoría de sus clientes “entre 3000 y 5000 pasos, dependiendo de su velocidad y andar. Sin embargo, no deberíamos estar sentados el resto del día, por lo que el objetivo es obtener otros 5000 pasos”. pasos a través de la actividad diaria “. Puede que tarde un poco Caminar en la cinta de correr interior O puede dar un paseo por la tarde alrededor del edificio para agregar más pasos durante el día.

Arendt recomienda que sus clientes apunten a un total de 10,000 pasos por día, pero señala que este no es un objetivo realista para todos. “Lo mejor que se puede hacer es que alguien use un rastreador de ejercicios durante una semana, calcule su recuento promedio de pasos durante el transcurso de la semana y que apunte a un aumento del 10 por ciento en su recuento de pasos”, dijo Arendt. Esto les da un objetivo realista, pero también los obliga a intensificar su actividad diaria ”.

¿Qué tan rápido debe caminar para bajar de peso?

Si estás buscando específicamente Para adelgazar, la intensidad de tu actividad física También juega un papel importante. “Tu velocidad al caminar juega un papel importante en la cantidad de calorías que quemas al caminar. Caminar muy lentamente 10,000 pasos puede no ser suficiente para lograr la pérdida de peso”, Greg Kay Nishi, MD, cirujano bariátrico en Centro Al Khalili Y director del Instituto de Cirugía Robótica y Mínimamente Invasiva en el Centro Quirúrgico K y B, dijo Bob Sugar. “Por el contrario, caminar muy rápido, incluso si son menos de 10,000 pasos, puede ser más beneficioso en términos de pérdida de peso”.

Pero incluso una caminata rápida de 10,000 pasos por día puede no ser suficiente para quemar kilos por sí sola. “Además de considerar la importancia de tus pasos, El entrenamiento de fuerza tiene beneficios científicos Para aumentar el metabolismo, quemar calorías y, por lo tanto, ayudar a perder peso, dijo Arendt. “Cuanto más músculo, más calorías quemas en reposo y durante la actividad”. Anima a sus clientes a comenzar o continuar con rutina de entrenamiento de fuerza Al menos dos días a la semana, incluidas las pesas libres o actividades como Clase de estilo de yoga o bootcamp.

¿Cuántas calorías puedes quemar caminando?

en el centro, Una persona puede quemar 100 calorías caminando una milla.. desde caminar 10,000 pasos es como caminar cinco millasEsto significa que una persona puede quemar alrededor de 500 calorías al completar 10,000 pasos completos por día. Ser más activo por su cuenta no conducirá a la pérdida de peso si no causa también un déficit de calorías. Por eso es importante tomar Mira tus hábitos alimenticios Durante el día. Asegúrate de comer Dieta diaria rica en nutrientes Consiste en una variedad de frutas, verduras, cereales integrales, proteínas y grasas saludables. Caminar de 6000 a 10,000 pasos o más por día puede promover muchos beneficios para la salud, haciendo un seguimiento de lo que come y Cuantas calorías Los alimentos que consume le ayudarán en gran medida a alcanzar sus objetivos de pérdida de peso.

Información adicional de Angelica Wilson