Los expertos dicen que estos son los peores aceites de cocina para tu salud

La próxima vez que esté cocinando una tormenta o revisando una lista de ingredientes, manténgase alejado de estos Aceites malos para ti.

La inflamación crónica de bajo grado es la causa principal de muchas enfermedades comunes en la sociedad occidental. Trista K dijo: Best, R.D., One’s Balance Supplements, dice que esta inflamación es causada en parte por un desequilibrio de los ácidos grasos omega-3 y omega-6. “Ambos son ácidos grasos esenciales, pero el omega-6 es altamente inflamatorio cuando supera en número al omega-3 y se consume en grandes cantidades en la dieta estadounidense estándar”.

Cuando puede alcanzar el aceite de oliva denso en nutrientes, que La investigación muestra que puede reducir el riesgo de enfermedadE incluso ayudarlo a vivir más tiempo. De hecho, el aceite de oliva es uno de los Los alimentos más saludables para tu corazón Y cargado de antioxidantes y vitaminas.

Para aderezos para ensaladas, nos encanta el aceite de oliva virgen extra. Mientras cocina, el aceite de oliva o el aceite de oliva normal es una excelente opción, al igual que un poco de ghee (mantequilla clarificada) o mantequilla. Lea a continuación sobre qué aceites de cocina debe eliminar de su dieta.

aceite de maíz

El aceite de maíz está lleno de ácidos grasos poliinsaturados. Getty Images/istockphoto

Un aceite en particular que causó este desequilibrio en los ácidos grasos omega-3 y omega-6, dijo Best, es el aceite de maíz.

“Este aceite es relativamente barato y tiene un alto punto de combustión. Esto hace que el aceite de maíz sea una opción popular para freír alimentos”, dijo Best. “El aceite de maíz tiene un 57 % de ácidos grasos omega-6 y un 29 % de ácidos grasos omega-3, con grasas saturadas y omega-9 que componen el resto”.

Como señala Jay Quinn, nutricionista registrado y director de formulaciones de ASYSTEM, el aceite de maíz no es tan saludable como la gente piensa.

“Están llenos de ácidos grasos poliinsaturados como el omega-6, que pueden causar inflamación y daño al hígado”, dijo.

“Al comprar aceites de cocina, es importante saber y comprender que necesitamos un equilibrio de grasas omega 3 y 6 en nuestra dieta, por lo que consumir cantidades desproporcionadas de cualquiera puede provocar un desequilibrio en el sistema”.

Aceite de soja

El aceite de soya lo pone en riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Getty Images/istockphoto

El aceite de soja es otro aceite de cocina que quizás desee limitar.

“Al igual que muchos aceites vegetales, el aceite de soya es altamente refinado. Esto significa que pasa por un proceso extenso que involucra muchos químicos para extraerlo del maíz y convertirlo en aceite”. tenemos muchos compuestos oxidantes en nuestros cuerpos, nos ponemos en riesgo de contraer múltiples enfermedades”.

Por nombrar algunos: enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico.

Aceite de girasol



El aceite de girasol contiene altos niveles de ácidos grasos omega-6. Getty Images/istockphoto

“El aceite de girasol no es saludable porque también contiene altos niveles de ácidos grasos omega-6”, dijo Quinn. “Estos ácidos grasos pueden causar inflamación en el cuerpo, lo que puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas y cáncer”, continuó Quinn, refiriéndose a una investigación de 2017 del Journal of Healthcare.

Otra razón por la que el aceite de girasol no es saludable es que produce niveles más altos de aldehídos [per 2017 research in the Journal of Hazardous Materials]En comparación con otros aceites de cocina vegetales cuando se exponen al calor. Los aldehídos son en realidad sustancias tóxicas que pueden dejar a una persona vulnerable a múltiples riesgos para la salud”, dijo, refiriéndose a la investigación de 2017 en Investigación Química en Toxicología.

Aceite de coco

El aceite de coco puede aumentar los niveles de colesterol LDL. Getty Images/istockphoto

Puede tener un aura saludable al respecto, pero el aceite de coco puede no estar a la altura de las expectativas.

“El aceite de coco es abundante en ácidos grasos de cadena media, que son difíciles de convertir para el cuerpo en grasa almacenada”, dijo Michael Jarico, entrenador físico y experto en nutrición, fundador de TotalShape.com. “Según un estudio publicado en la revista Circulation en enero de 2020, el aceite de coco puede aumentar los niveles de colesterol LDL, lo cual es una mala noticia para el corazón”.

Aceite parcialmente hidrogenado



Las grasas trans elevan los niveles de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (o “malo”) y reducen los niveles de HDL (o “bueno”). Getty Images/istockphoto

El aceite parcialmente hidrogenado se puede encontrar en los alimentos procesados ​​y es la principal fuente de grasas trans peligrosas en la dieta de una persona, dijo Jarico, gracias a la American Heart Association (AHA).

“Estas grasas trans sintéticas se fabrican mediante un procedimiento industrial que consiste en agregar hidrógeno a los aceites vegetales líquidos para solidificarlos”, agregó.

Las grasas trans elevan los niveles de colesterol LDL (o “malo”), reducen los niveles de HDL (o “bueno”) y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, según la AHA.

aceite de palma



El aceite de palma está relacionado con la destrucción de las selvas tropicales. Getty Images/istockphoto

Garrico también recomienda eliminar el aceite de palma de su lista de aceites de cocina.

“Según el estudio, el aceite de palma contiene cantidades aproximadamente iguales de grasas saturadas e insaturadas”, dijo. “También hay problemas éticos con la situación”, dijo, señalando el vínculo del ingrediente con la destrucción de la selva tropical.

Otros aceites vegetales mixtos y puros



Ava Rockwell, fundadora de la Facultad de Medicina Holística, comentó que cualquier aceite vegetal mixto o puro, como el de maíz, canola o soya, es horrible para ti.

Causa infecciones horribles y está asociado con un famoso cirujano cardíaco jubilado que tiene 1,000 operaciones de bypass en su haber. Afirma que el azúcar y los aceites vegetales refinados son la verdadera causa de las enfermedades del corazón. “Daña las paredes arteriales, lo que provoca lesiones, lo que hace que se formen capas de placa en el cuerpo para reparar el daño”.

En esta nota, pasa el AOVE por favor.