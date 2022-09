Los errores de la Reina y la nuera nunca sucedieron – Corriere.it

De Elisa Mesina

La Reina estaba enamorada de la Sra. Pero ella siempre fue fría con ella. Y nunca perdono las palabras que dijo sobre Carlo a la BBC.

¿Diana pidió el consuelo y el consejo de la Reina? Debe haber estado asombrado por estas suegras autoritarias y de comportamiento frío. Y sus reuniones nunca se convirtieron en un fideicomiso. Isabel no entendió, no vio, no abrió a Diana.

Cuando los tabloides comenzaron a reportar chismes y detalles vergonzosos sobre sus aventuras y El regreso de la llama entre Carlo y Camila (Una llama que realmente no se ha extinguido) Ya no es posible que la Corona mantenga su confianza en la línea de la no queja, la no explicación y la reserva. Pero sobre la separación, la Reina todavía no quería saber nada al respecto. Convencido porque era que los dos estaban obligados a hacerlo. Superan sus dificultades por el bien de sus hijos y la corona. Sin duda le molestó que la opinión pública estuviera sesgada a favor de Diana: fue la desafortunada víctima de un marido que no la comprendió y la traicionó. Además, también se han dado a conocer los intrigantes detalles de las conversaciones entre Carlo y Camila.

Sin embargo, la gota que colmó el vaso fui yo.El Libro de Apocalipsis por Andrew Morton Diana, La Verdadera Historia: una autobiografía, oficialmente, no autorizada, en realidad escrita bajo el dictado de Morton. Como él mismo reveló años después de la muerte de la princesa: Diana grabó cintas y se las dio al reportero usando amigos en los que confiaba. Estos descubrimientos sobre su infelicidad, los intentos de suicidio y la apatía de Carlos aumentaron la popularidad de la Princesa y llevaron la popularidad del Príncipe a su punto más bajo.